ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Сумах з лютого подорожчає проїзд у маршрутках

Суми, П'ятниця 29 січня 2021 19:52
У Сумах з лютого подорожчає проїзд у маршрутках
Фото: маршрутки в Сумах (sts.sumy.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Сумах з 1 лютого зросте вартість проїзду у приватних міських маршрутках. Таке рішення сьогодні, 29 січня, ухвалив виконавчий комітет Сумської міської ради.

Про це йдеться на сайті міськради Сум.

Вартість проїзду у приватних маршрутках становитиме 7 гривень, а за маршрутом до села Піщане - 8 гривень. Для школярів 1-4 класів буде пільга - 2 гривні. До цього проїзд у сумських маршрутках коштував 5 гривень.

Як пояснили у виконкомі, таке рішення довелося ухвалити, щоб "уникнути транспортного колапсу", адже місцеві маршрутники заявили, що ухвалений три роки тому тариф "не відповідав реаліям".

Проїзд мав подорожчати вже 30 січня, але місцевій владі вдалося домовитися з перевізниками про те, щоб не підвищувати вартість проїзду на вихідних. Тому новий тариф почне діяти у понеділок, 1 лютого.

"Попри підвищення тарифу у приватному транспорті, ціна на перевезення у комунальному - не зміниться і залишаться діючими всі пільги, зокрема безплатний проїзд для пенсіонерів та половина вартості для учнів 1-11 класів", - заявили у міськраді.

Нагадаємо, у січні президент Володимир Зеленський доручив перевірити ціни на проїзд в громадському транспорті в Україні через завищені тарифи.

Додамо, у 2020 році громадський транспорт в Україні подорожчав на 8%.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Сумитранспорттарифимаршрутка

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся