У Сумах з лютого подорожчає проїзд у маршрутках

Фото: маршрутки в Сумах (sts.sumy.ua)

У Сумах з 1 лютого зросте вартість проїзду у приватних міських маршрутках. Таке рішення сьогодні, 29 січня, ухвалив виконавчий комітет Сумської міської ради.

Про це йдеться на сайті міськради Сум.

Вартість проїзду у приватних маршрутках становитиме 7 гривень, а за маршрутом до села Піщане - 8 гривень. Для школярів 1-4 класів буде пільга - 2 гривні. До цього проїзд у сумських маршрутках коштував 5 гривень.

Як пояснили у виконкомі, таке рішення довелося ухвалити, щоб "уникнути транспортного колапсу", адже місцеві маршрутники заявили, що ухвалений три роки тому тариф "не відповідав реаліям".

Проїзд мав подорожчати вже 30 січня, але місцевій владі вдалося домовитися з перевізниками про те, щоб не підвищувати вартість проїзду на вихідних. Тому новий тариф почне діяти у понеділок, 1 лютого.

"Попри підвищення тарифу у приватному транспорті, ціна на перевезення у комунальному - не зміниться і залишаться діючими всі пільги, зокрема безплатний проїзд для пенсіонерів та половина вартості для учнів 1-11 класів", - заявили у міськраді.

Нагадаємо, у січні президент Володимир Зеленський доручив перевірити ціни на проїзд в громадському транспорті в Україні через завищені тарифи.

Додамо, у 2020 році громадський транспорт в Україні подорожчав на 8%.