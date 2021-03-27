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Подорожчання проїзду в маршрутках Києва: що вирішили перевізники

Автор: Володимир Костирін

У Києві перевізники анонсували подорожчання проїзду в маршрутках з 27 березня через локдаун і введені обмеження, проте після ослаблення столичною владою карантинних правил підвищення цін вирішили відтермінувати.

Про це заявили в громадській спілці "Асоціація перевізників Києва та Київської області" в коментарі Styler.

Так приватні перевізники відреагували на зміну ліміту на перевезення пасажирів у салонах громадського транспорту з 50% сидячих місць на 50% від загальної конструктивної пасажиромісткості. Така норма, затверджена постійною комісією КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та НС, запрацювала в київському транспорті з 26 березня.

Як наслідок, перевізники скасували плани про подорожчання з 27 березня проїзду на 40% напрямів в Києві до 10 гривень (зараз стандартна вартість проїзду в столичних маршрутках становить 8 гривень).

"У цю суботу подорожчання не буде", - заявили в Асоціації.

При цьому додали, що питання досі залишається "на порядку денному".

Так, обговорити його знову мають намір наступного тижня під час зустрічі приватних перевізників зі столичною владою. Тоді ж можуть бути схвалені нові рішення.

Нагадаємо, що перед цим маршрутники погрожували зупинити транспорт до кінця локдауну в Києві, а потім знову відновити свою роботу. Аргументували такі крайні заходи так: контролювати кількість пасажирів дуже складно, а штрафи для водіїв у 17 тисяч гривень ніхто не скасує.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко не виключив зростання цін на проїзд у маршрутках, але зазначив, що для цього необхідно подати обґрунтування, яке не викличе питання в контролюючих органів.

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Новини України Київценыпроездмаршрутка
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