У Києві не виключають зростання цін на проїзд у маршрутках: названо умову

Міська влада Києва не виключає можливість зростання вартості проїзду у приватних маршрутках. Але для цього необхідно подати обґрунтування, яке не викличе питання в контролюючих органів.

"Що стосується наміру перевізників підняти тариф на перевезення, то нагадаю, що міська влада останні шість років не регулює встановлення тарифів у приватних маршрутках. Приватні перевізники готують обґрунтування і попереджають за 7 днів Департамент транспортної інфраструктури КМДА і пасажирів", - заявив Кличко.

За його словами, обґрунтованість тарифів перевіряють контролюючі органи, в тому числі і Антимонопольний комітет України. При цьому мер назвав маніпуляціями прохання Асоціації перевізників "офіційно заборонити їм працювати, щоб не нести збитки під час локдауну".

"Маршрутки - це транспорт приватних перевізників, і вони повинні вирішити працювати їм чи ні... Але шантажувати людей - неприйнятно", - додав Кличко.