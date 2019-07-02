Підняли на ногу всю поліцію: під Запоріжжям дідусь "викрав" дитину

Через "викрадення" дитини з дитсадка у Запорізькій області в понеділок, 1 липня, було піднято увесь особистий склад Нацполіції округу. Тривогу забила мати дівчинки, яка прийшла до садочка забирати малечу. На щастя, інцидент виявився лише непорозумінням. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

Жінка звернулася до поліції з повідомленням, що невідомий чоловік прийшов до дитячого закладу, і назвавшись дідусем, забрав її п'ятирічну доньку. Дідуся з "онукою" одразу ж спіймали і доправили до поліції.

У відділку пенсіонер пояснив, що він приїхав до дітей в гості і вирішив зробити онучці сюрприз, забравши її з дитсадка. А в ДНЗ йому видали іншу дитину, бо вихователька була на підміні і не встигла вивчити всіх дітей і їх родичів.

Дідусю видали чужу дитину в дитсадку під Запоріжжям (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Рідна онучка увесь цей час чекала в дитсадку на свого дідуся. На щастя, ця історія мала щасливий кінець. Дідуся відпустили, і він зміг нарешті зустрітися з рідною онучкою.

Дідусю видали чужу дитину в дитсадку під Запоріжжям (скрін: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Користувачі мережі теж раді, що все закінчилося добре. Проте, на їх думку, це жодним чином не виправдовує недбальство виховательки. Також вони дивуються, як дідусь міг не впізнати власну онучку.

Добре, що дідусь адекватний, а не черговий збочинець... Цей випадок має навчити працівників дитячих садочків уважніше ставитися до своїх обов'язків...

Добре, що добре закінчилось... Але це не виправдовує виховательку...

Як можна не знати як виглядає власна онучка?

Дідусю видали чужу дитину в дитсадку під Запоріжжям (скрін: facebook.com)

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