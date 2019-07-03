Підняла і злизала пісок: в мережу потрапило відео з продавщицею пиріжків на пляжі

На Чорноморському узбережжі стався курйозний, і в той же час прикрий випадок. Продавщиця пиріжків у Коблево Миколаївської області впустила в пісок на пляжі один з пиріжків. Жінка не розгубилася, підняла товар, злизала з нього пісок і поклала в сумку до інших пиріжків.

В мережу потрапило відео з інцидентом, яке викликало шок у користувачів мережі і любителів поласувати "гарячими пиріжками" під час відпочинку на морі.

Зазначимо, що жінка незворушно продовжила "надавати пиріжку товарного вигляду" у присутності відпочиваючих на пляжі. А потім пішла далі торгувати пиріжками.

На пляжі під Миколаєвом продавщиця злизала пісок з пиріжка (відео: YouTube/Новини N)

Користувачі мережі зазначили, що тепер "секретний інгредієнт" смаколику розкритий. Втім дехто порадив не церемониться з жінкою і "дати цим пиріжком по морді".

Це ще те, що ви бачили і ще зняли. А адже ви не бачите, як це все готується...

Відмінні рогалики з секретним інгредієнтом.

Треба було підійти і дати їй тим пиріжком по морді.

Секретний інгредієнт крабсбургера розкритий.

На пляжі під Миколаєвом продавщиця злизала пісок з пиріжка, що впав (скрін)

Раніше в мережу потрапило відео з медиками "швидкої" допомоги, які змалювали ліфт маркером, поки піднімалися на ньому до пацієнта. Один з лікарів написав на стіні підйомника "Зе!" А вже ввечері героїв змусили мити ліфт.

До речі, нещодавно в одному з супермаркетів Києва кіт ласував м'ясом, сидячи прямо під заскленою вітриною-холодильником. Користувачі мережі виклали відео курйозного інциденту в YouTube.