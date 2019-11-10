Піднімуться зарплати, піде безробіття: як зміниться життя українців до 2022 року

Життя в Україні в 2022 році (колаж РБК-Україна)

У Кабміні заявили про зниження інфляції і зростання зарплат до 2022 рік

Кабінет міністрів скорегував прогноз розвитку України на найближчі 2020-2022 роки, який був затверджений півтора року тому. Зміцнення гривні і зниження світових цін на енергоносії призвели до необхідності переглянути прогноз. Зміни, які відбулися, привели до низки правок і в новому проекті бюджету на 2020 рік. Які макропоказники відкоригували і що це принесе пересічному українцю, з'ясували "Сьогодні".

Зарплати, інфляція, безробіття – що зміниться?

В постанові Кабміну №883 від 23 жовтня були вказані п'ять головних макропоказників: ВВП (макроекономічний показник, що відображає ринкову вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених за рік у всіх галузях економіки), дефіцит торгового балансу, зарплата, зростання цін і зміна кількості безробітних.

Як українці будуть жити в 2022 році (скріншот: "Сьогодні")

У Міністерстві пояснили, що реалістичний сценарій кардинально не змінився. Його основами все так само залишаються поступове економічне зростання, що не враховує впливу проведених зараз реформ. Всі зміни в графіку – коригування технічних показників. Оптимістичний сценарій піддався більшому коригуванню, так як враховує вже реформи.

Як видно з таблиці, ВВП буде рости швидше, ніж планувалося півроку тому, і за три роки перевищить попередні показники на 5,2%, тобто збільшиться на 10,5%, а на 15,7%. Обіцяють у Кабміні і більш прискорене зростання середньої зарплати – на 452 грн більше, ніж планувалося, або до 16 966 грн. А безробіття стане зменшуватися більш швидкими темпами, і в 2022 році в Україні буде всього 6% незайнятого працездатного населення (зараз 8,1%). Також нам обіцяють істотно меншу інфляцію, ніж планувалося: до кінця 2022 року все подорожчає на 18%, а не на 23%.

З негативних прогнозів – значно більше зросте дефіцит зовнішньоторговельного балансу, який і так у нас негативний багато років. Тобто Україна буде все більше купувати товарів, ніж продавати, влізаючи в борги. За три роки боргова "яма" збільшиться майже вдвічі, досягнувши 25,5 млрд доларів. Колишній Кабмін розраховував вкластися в 17,25 млрд доларів, збільшивши борги всього на чверть.

Нагадаємо, що Кабмін очікує зростання економіки України в наступному році на рівні 2018-2019.