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Підгодуйте малину рисом і будете здивовані результатом: інструкція

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Неділя 18 вересня 2022 10:35
Підгодуйте малину рисом і будете здивовані результатом: інструкція Фото: Малина дасть добрий урожай при правильній підгодівлі (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Щоб отримати гарний урожай малини, кущі варто підгодувати рисом! Досвідчені городники порадили, як правильно це зробити.

Інструкція з'явилася в Telegram Дача. Сад та город.

"Малина полюбляє рис! Чи доводилося вам чути про рисове підживлення? Насправді нічого дивного і смішного в цьому немає. Таке підживлення дуже поживне", - впевнені садоводи.

Чому саме рис?

Усі знають про користь рису. У ньому дуже багато вітамінів і корисних елементів. Для підживлення малини використовується не сама крупа, а рисова вода.

Підгодуйте малину рисом і будете здивовані результатом: інструкція

Фото: Малина буде вам вдячна за правильне підживлення (pixabay)

Як приготувати настій

Перемолотий в пил рис заливається водою, після чого розчин проціджується. І саме ним поливають малинник. Також можна використовувати рисове борошно, щоб не возитися з помолкою.

Таке підживлення покращує імунітет малини, сприяє хорошому росту коренів, від чого активно у малини починають розростатися пагони. І, відповідно, ягоди виходять набагато крупніше, рясніше і смачніше.

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