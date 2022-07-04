Чим та коли підгодувати тую для швидкого та пишного росту

Зокрема, у літній період тую необхідно підживлювати, якщо цього не було зроблено навесні. Влітку проводиться позакореневе підживлення за допомогою обприскування надземної частини. Зазвичай вибирають калійні і фосфатні склади.

Чим підживлювати

Для того, щоб зрозуміти, яких мікроелементів не вистачає туї, варто звернути увагу на те, як виглядає рослина.

Магній і калій застосовують, якщо верхівка туї починає жовтіти.

Залізо, якщо на деяких пагонах хвоя змінює колір: спочатку жовтіє, після чого стає світлішою до білого.

Органічні. До них входить торф, гній та різні типи компосту. Нерідко садівники застосовують зелені добрива - сидерати, які покращують ґрунт і підвищують його родючість.

Азотні застосовують при відставанні туї в рості або в якості стартової підгодівлі для ослаблених саджанців.

Мікродобрива потрібно вносити, щоб наситити ґрунт біля туї корисними мікроелементами. Зазвичай, подібну підгодівлю роблять на другий рік після посадки рослини.

Основні помилки у догляді

Малодосвідчені садівники, хто жодного разу не стикався з вирощуванням культури, відразу допускають багато помилок. В результаті дерево може загинути. Серед найпоширеніших помилок виділяють:

на зиму крони молодих дерев залишають неприкритою;

використовують добрива, які призначені для листяних дерев;

не закривають сонцезахисними екранами хвою;

занадто рано прибирають укриття.

Важливим кроком у розвитку дерева є формування крони. Якщо її неправильно закласти, то рослина відразу втрачає зовнішній вигляд. Тому після того, як укриття прибрано, тую потрібно обрізати. Існують 3 види обрізки туї: