Ловите рецепт самого красивого в мире торта! Такой готовили еще в XVIII веке

Рецепт изысканного торта из XVIII века

"К 100-летию со дня рождения моей мамы, Веры Франко, мы приготовили торт, который когда-то считался самым красивым в мире. Он достаточно сложен в создании и подаче. Процесс выпечки требует терпения и тщательного внимания к деталям", - пишет внучка одной из самых известных кулинаров прошлого века Ольги Франко, автора книги "Первая украинская общепрактичная кухня".

Этот десерт приобрел популярность в период Австро-Венгерской империи и был любимым десертом вельмож XVIII в. В австрийской кулинарной книге 1785 г. сохранилась точная перепись этого десерта с романтическим названием "Испанский ветер".

Торт состоял из меренговых колец и имел сливочный крем внутри. Название, по замыслу кондитера Ф. Зенкера, происходит от невыразимой легкости, по сравнению с объемом торта, а "испанским" тогда называли все изысканное.

Торт "Испанский ветер" произвел фурор на Первой Венской выставке кондитерских изделий в 1932 г. Пресса похвалила кондитеров за уникальное произведение кулинарного искусства и назвала "самым роскошным тортом". На старинную венскую манеру он был украшен фиалками.

Ингредиенты:

8 белков

470 г сахара

1 ч.л. лимонного сока

1 п. ванильного сахара

Швейцарская меренга:

2 белка

125 г сахара пудры

Крем:

300 мл сливок 32%

20 г сахара пудры

ваниль

200 г свежих фруктов или ягод

Как приготовить:

Взбейте 8 белков и всыпьте сахар, не переставая взбивать. Добавьте ванильный сахар и лимонный сок. Для меренги белки отдельно смешайте с сахарной пудрой и держите на водяной бане, пока масса не прогреется до 70°. Снимите с огня и сбивайте миксером до увеличения в объеме вдвое. Для крема взбейте сливки до густой массы. Добавьте сахар и ваниль. Нарисуйте на пергаменте 5 кругов диаметром 21 см. Отложите треть белков (на безе) в отдельную миску, остальную часть переместите в кулинарный мешок. Два круга полностью покройте белками, три других только 3 см от края, как на фото. Пеките в разогретой до 100° духовке 1 час (можно печь одновременно два коржа, а позже три кольца, в режиме конвекции). Выньте коржи и подождите, чтобы выстыли. На один круглый корж намажьте немного взбитых белков (тех, что в отдельной миске), положите кольца, которые тоже легко перемажьте белками. Обмажьте торт остальными белками, как кремом, по кругу снаружи и внутри (верхний корж не ставим). Пеките при температуре 100° 1 час. Выньте из духовки, подождите, чтобы остыл. Швейцарскую меренгу выложите в кулинарный мешок, украсьте бока и верхний корж, который следует аккуратно поставить на торт. Пеките еще 45 мин. при 100°. Извлеките торт, аккуратно снимите верхний корж, оставьте, чтобы торт полностью остыл. Внутрь выложите слоями крем и фрукты, положите верхний корж. Украсьте засахаренными фиалками или другими съедобными цветами.

Можно делать упрощенный вариант сливочного торта. Для этого можно сделать пункты 1-9. Потом перемазать коржи и бока сливками, затем начинить середину торта.

Поэтапность приготовления торта (скриншот)