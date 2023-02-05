Ловите рецепт самого красивого в мире торта! Такой готовили еще в XVIII веке

Настоящим украшением праздничного стола станет торт "Испанский ветер". Рецепт этого десерта известен с XVIII века. Тогда он был очень популярен среди вельмож. А за его легкость и изысканность этот торт называли самым красивым в мире.
Оригинальным рецептом поделились на ресурсе "Практическая кухня. Забытое и новое".
"К 100-летию со дня рождения моей мамы, Веры Франко, мы приготовили торт, который когда-то считался самым красивым в мире. Он достаточно сложен в создании и подаче. Процесс выпечки требует терпения и тщательного внимания к деталям", - пишет внучка одной из самых известных кулинаров прошлого века Ольги Франко, автора книги "Первая украинская общепрактичная кухня".
Этот десерт приобрел популярность в период Австро-Венгерской империи и был любимым десертом вельмож XVIII в. В австрийской кулинарной книге 1785 г. сохранилась точная перепись этого десерта с романтическим названием "Испанский ветер".
Торт состоял из меренговых колец и имел сливочный крем внутри. Название, по замыслу кондитера Ф. Зенкера, происходит от невыразимой легкости, по сравнению с объемом торта, а "испанским" тогда называли все изысканное.
Торт "Испанский ветер" произвел фурор на Первой Венской выставке кондитерских изделий в 1932 г. Пресса похвалила кондитеров за уникальное произведение кулинарного искусства и назвала "самым роскошным тортом". На старинную венскую манеру он был украшен фиалками.
Ингредиенты:
Швейцарская меренга:
Крем:
Как приготовить:
Взбейте 8 белков и всыпьте сахар, не переставая взбивать. Добавьте ванильный сахар и лимонный сок.
Для меренги белки отдельно смешайте с сахарной пудрой и держите на водяной бане, пока масса не прогреется до 70°. Снимите с огня и сбивайте миксером до увеличения в объеме вдвое.
Нарисуйте на пергаменте 5 кругов диаметром 21 см.
Можно делать упрощенный вариант сливочного торта. Для этого можно сделать пункты 1-9. Потом перемазать коржи и бока сливками, затем начинить середину торта.
Поэтапность приготовления торта (скриншот)
Раньше мы делились рецептом популярного пляцка от известной галицкой хозяйки.
Недавно рассказывали, как приготовить картофельную запеканку по рецепту от одесского шеф-повара.