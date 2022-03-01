RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Підготовлений значить захищений: МОЗ опублікували відео базових курсів медичної допомоги

Автор: Тетяна Самарук

Міністерство охорони здоров'я України розповіло про базові курси з домедичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб.

Інформацію опублікували на сторінці МОЗ України у Telegram.

З курсів можна дізнатись основне про допомогу у воєнний час:

  • в яких зонах безпечно надавати допомогу;
  • як правильно виявити та зупинити критичну кровотечу;
  • особливості накладання турнікету, тиснучих пов’язок, здійснення тампонади;
  • як забезпечити прохідність дихальних шляхів;
  • що робити при травмах ока.

Переглянути відеокурс про надання домедичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб можна переглянути за посиланням. Відео щодо порятунку людини під час критичних кровотеч за цим посиланням.

Важливо пам'ятати, підготовлений – значить захищений.

Раніше ми повідомляли, як допомогти дитині у тривожній ситуації.

Також ми писали, що МОЗ опублікував інструкцію з домедичної допомоги для цивільних.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна