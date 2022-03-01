Підготовлений значить захищений: МОЗ опублікували відео базових курсів медичної допомоги
Міністерство охорони здоров'я України розповіло про базові курси з домедичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб.
Інформацію опублікували на сторінці МОЗ України у Telegram.
З курсів можна дізнатись основне про допомогу у воєнний час:
- в яких зонах безпечно надавати допомогу;
- як правильно виявити та зупинити критичну кровотечу;
- особливості накладання турнікету, тиснучих пов’язок, здійснення тампонади;
- як забезпечити прохідність дихальних шляхів;
- що робити при травмах ока.
Переглянути відеокурс про надання домедичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб можна переглянути за посиланням. Відео щодо порятунку людини під час критичних кровотеч за цим посиланням.
Важливо пам'ятати, підготовлений – значить захищений.
Раніше ми повідомляли, як допомогти дитині у тривожній ситуації.
Також ми писали, що МОЗ опублікував інструкцію з домедичної допомоги для цивільних.
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