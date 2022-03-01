Підготовлений значить захищений: МОЗ опублікували відео базових курсів медичної допомоги

Міністерство охорони здоров'я України розповіло про базові курси з домедичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб.

Інформацію опублікували на сторінці МОЗ України у Telegram .

Переглянути відеокурс про надання домедичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб можна переглянути за посиланням . Відео щодо порятунку людини під час критичних кровотеч за цим посиланням.

З курсів можна дізнатись основне про допомогу у воєнний час:

Раніше ми повідомляли, як допомогти дитині у тривожній ситуації.

Також ми писали, що МОЗ опублікував інструкцію з домедичної допомоги для цивільних.

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