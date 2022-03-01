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Підготовлений значить захищений: МОЗ опублікували відео базових курсів медичної допомоги

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Вівторок 01 березня 2022 16:03
Підготовлений значить захищений: МОЗ опублікували відео базових курсів медичної допомоги Курси з медичної допомоги (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Міністерство охорони здоров'я України розповіло про базові курси з домедичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб.

Інформацію опублікували на сторінці МОЗ України у Telegram.

З курсів можна дізнатись основне про допомогу у воєнний час:

  • в яких зонах безпечно надавати допомогу;
  • як правильно виявити та зупинити критичну кровотечу;
  • особливості накладання турнікету, тиснучих пов’язок, здійснення тампонади;
  • як забезпечити прохідність дихальних шляхів;
  • що робити при травмах ока.

Переглянути відеокурс про надання домедичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб можна переглянути за посиланням. Відео щодо порятунку людини під час критичних кровотеч за цим посиланням.

Важливо пам'ятати, підготовлений – значить захищений.

Раніше ми повідомляли, як допомогти дитині у тривожній ситуації.

Також ми писали, що МОЗ опублікував інструкцію з домедичної допомоги для цивільних.

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