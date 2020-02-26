Підготовка України до коронавірусу: Супрун дала корисні поради

Уляна Супрун заявила, що коронавірус застав весь світ фактично зненацька. Держави по-різному готувалися до цього виклику, але кожна з них в подібній ситуації повинно бути щитом для своїх громадян. Про це медик розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Супрун також поділилася своїм баченням того, як це повинно було працювати з самого початку.

9 січня 2020 року ВООЗ підтвердила, що новий коронавірус був виділений від однієї людини, яку госпіталізували. З цього часу необхідно було створити оперативний штаб з реагування на коронавірус в Україні.

У штаб входять МОЗ України, Центр громадського здоров'я (ЦГЗ), ДСНС, НАМНУ, Державна митна служба України, Державна прикордонна служба України, Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, СБУ, ВООЗ, CDC.

Завдання штабу

Комунікація з населенням, яка допоможе запобігти паніці серед людей. На сайтах МОЗ та ЦГЗ створюються окремі інформаційні банери і щодня публікуються останні новини про коронавірус. Допоміжними є планові прес конференції для журналістів (щодня або через день), де останню інформацію повідомляє єдиний певний спікер.

Аудит ресурсів. Штаб повинен провести аудит установ та оснащення, яке необхідно країні, для оперативної протидії поширення коронавіруса.

Що треба з'ясувати:

Чи є кваліфіковані медики;

Якими будуть опорні медичні установи, куди направляти пацієнтів в разі необхідності карантину, а також виявлення коронавіруса;

Чи є в цих закладах в достатній кількості обладнання, необхідне для проведення інтенсивної терапії;

Чи забезпечений медичний персонал, якого планують залучити до надання допомоги засобами індивідуального захисту: захисними костюмами, респіраторами, окулярами, рукавичками і тп.

Чи встановлено в установах охорони здоров'я санітайзери або інше обладнання для обробки рук персоналу і пацієнтів (мило, дезінфектанти);

Наявність алгоритмів дій у разі виявлення або госпіталізації пацієнтів з підозрою на інфекцію, викликану COVID-19.

Крім того, вже на цьому етапі штаб повинен подбати:

Про замовлення тест-системи для діагностики вірусу.

Донести до місцевої влади і бізнесу необхідність встановлення санітайзерів у громадських місцях та забезпечення захисними масками громадян, в яких є ознаки респіраторних захворювань.

Подбати про утилізацію використаних захисних масок.

Після 13 січня, коли почали фіксувати випадки коронавіруса за межами Китаю, Україна повинна була припинити прямі рейси в Китай. Так само скасувати прямі рейси з регіонами або країнами, в яких реєструється стрімке зростання нових випадків інфекції. Зараз це Південна Корея, Іран і північ Італії.

За словами Супрун, евакуація українців з Китаю повинна була відбутися набагато раніше - до кінця січня.

"Це нормально, що українці не були готові до евакуації, адже ніхто не очікував, що доведеться евакуювати співгромадян з інших країн", - зазначила експерт.

Місце для поселення евакуйованих можна було вибрати в Київській області. Це сама безпечна територія, оскільки поруч знаходиться аеропорт, у регіоні працюють провідні фахівці, розташовані клінічні та лабораторні бази, тут також є хороша інфраструктура і необхідні лікарні. Вдалим вибором міг би стати, наприклад, санаторій СБУ в місті Ворзель.