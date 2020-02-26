Подготовка Украины к коронавирусу: Супрун дала полезные советы

Уляна Супрун заявила, что коронавирус застал весь мир фактически врасплох. Государства по-разному готовились к этому вызову, но каждое из них в подобной ситуации должно быть щитом для своих граждан. Об этом медик рассказала на своей странице в Facebook.

Супрун также поделилась своим видением того, как это должно было работать с самого начала.

9 января 2020 года ВОЗ подтвердила, что новый коронавирус был выделен от одного человека, которого госпитализировали. С этого времени необходимо было создать оперативный штаб по реагированию на коронавирус в Украине.

В штаб входят МОЗ Украины, Центр общественного здоровья (ЦОС), ДСНС, НАМНУ, Государственная таможенная служба Украины, Государственная пограничная служба Украины, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, СБУ, ВОЗ, CDC.

Задачи штаба

Коммуникация с населением, которая поможет предотвратить панику среди людей. На сайтах МЗУ и ЦОС создаются отдельные информационные баннеры и ежедневно публикуются последние новости о коронавирусе. Вспомогательными являются плановые пресс конференции для журналистов (ежедневно или через день), где последнюю информацию сообщает единственный определенный спикер.

Аудит ресурсов. Штаб должен провести аудит учреждений и оснащение, которое необходимо в стране, для оперативного противодействия распространения коронавируса.

Что надо выяснить:

Есть ли квалифицированные медики;

Какими будут опорные медицинские учреждения, куда направлять пациентов в случае необходимости карантина, а также выявление коронавируса;

Есть ли в этих заведениях в достаточном количестве оборудование, необходимое для проведения интенсивной терапии;

Обеспечен ли медицинский персонал, которого планируют привлечь к оказанию помощи средствами индивидуальной защиты: защитными костюмами, респираторами, очками, перчатками и т.п.

Установлены ли в учреждениях здравоохранения санитайзеры или другое оборудование для обработки рук персонала и пациентов (мыло, дезинфектанты);

Наличие алгоритмов действий в случае выявления или госпитализации пациентов с подозрением на инфекцию, вызванную COVID-19.

Кроме того, уже на этом этапе штаб должен позаботиться:

О заказе тест-системы для диагностики вируса.

Донести до местной власти и бизнеса необходимость установления санитайзерыов в общественных местах и ​​обеспечение защитными масками граждан, в которых есть признаки респираторных заболеваний.

Позаботиться об утилизации использованных защитных масок.

После 13 января, когда начали фиксировать случаи коронавируса за пределами Китая, Украина должна была прекратить прямые рейсы в Китай. Так же отменить прямые рейсы с регионами или странами, в которых регистрируется стремительный рост новых случаев инфекции. Сейчас это Южная Корея, Иран и север Италии.

По словам Супрун, эвакуация украинский из Китая должна была состояться гораздо раньше - до конца января.

"Это нормально, что украинцы не были готовы к эвакуации, ведь никто не ожидал, что придется эвакуировать сограждан из других стран", - отметила эксперт.

Место для поселения эвакуированных можно было выбрать в Киевской области. Это самая безопасная территория, поскольку рядом находится аэропорт, в регионе работают ведущие специалисты, расположены клинические и лабораторные базы, здесь также имеется хорошая инфраструктура и необходимые больницы. Удачным выбором мог бы стать, например, санаторий СБУ в городе Ворзель.