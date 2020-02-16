Як підтримати онкохвору дитину: Супрун звернулася до батьків

Супрун розповіла, як допомогти хворій на рак дитині витримати лікування
Уляна Супрун розповіла про онкологію у дітей і відзначила основне завдання батьків і близьких під час лікування - допомогти стійко подолати страшну хворобу.
Колишня керівниця МОЗ України у своєму Facebook також повідомила про благодійний фонд "Таблеточки", який збирає кошти на лікування онкохворих дітей, а волонтери їх відвідують та підтримують.
Дані статистики говорять, що щороку в усьому світі близько 300 тисяч дітей отримують такий діагноз.
Медик дала кілька порад про те, як допомогти дитині впоратися зі стресом, прийняти факт хвороби і стійко витримати лікування.
Супрун наголошує, що батькам, чия дитина страждає від раку, важливо грунтовно підготуватися до лікування: прочитати про різні протоколи лікування, вибрати лікарні та лікаря, поговорити з близькими і з самою дитиною.
"Радимо не відтягувати із цим: що швидше дитина зрозуміє, що з нею коїться, то швидше вона буде готовою до лікування", - пише Супрун.
"Він або вона можуть злякатися, почати вередувати, плакати, кричати. Можуть навпаки закритися в собі. Діти запозичують модель поведінки у своїх батьків, а тому якщо ви будете стійко та спокійно зносити звістку, дитині буде спокійніше, адже вона бачитиме вашу впевненість", - йдеться в публікації.
Супрун закликала залишити місце для сімейних і дружніх ритуалів, і дитина повинна відчувати, що хоч побут і змінився, близькі люди поруч і колишні заняття залишилися.
"Рак - серйозне випробування, яке не кожному під силу здолати. Дозвольте собі визнати, що ви втомилися і не маєте внутрішніх ресурсів продовжувати боротьбу. Допоможіть собі зібратися купи, аби ви змогли допомогти дитині пройти терапію", - зазначає медик.
Також вона настійно закликає не віддалятися від дитини, якщо вона хвора на рак, проте максимально підтримувати - це вкрай важливо.
"Будьте поруч зі своєю дитиною протягом усієї терапії, адже жоден лікар не зможе дати тієї підтримки, яку дасте їй ви", - пише Супрун.