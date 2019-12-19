Підтримав анексію Криму: скандальний російський актор хотів заробити в Україні

Російський актор театру і кіно Марат Башаров, який підтримав анексію Криму Росією, зібрався відвідати Харків, щоб зіграти в місцевому театрі. Харківські активісти звернулися до СБУ з проханням заборонити скандальному актору в'їжджати в Україну.

Крім того, місцеві активісти закликали відмінити спектакль, в якому повинен був грати скандальний актор. Башаров часто виступав у Криму, тим самим порушуючи державний кордон України.

В даний момент поки не ясно, як відреагувала Служба безпеки на вимогу активістів. Варто pfзначити, що в 2016 році активісти також наполягали на тому, щоб заборонити йому в'їзд на територію України, але тоді в СБУ не знайшли причин для заборони.

Марат Башаров (видео: YouTube)

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Марат Башаров жорстоко побив свою дружину Єлизавету Шевиркову. Тоді актор зламав жінці ніс. Чоловіка не раз звинувачували в тому, що він бив жінок, з якими разом жив.

Деякі вважали, що все це в минулому і він змінився, але виявилося, що пара просто приховувала сімейні конфлікти.

Нагадаємо, що російська журналістка Олександра Тонких намагалася обдурити прикордонників і потрапити в Україну. Але з'ясувалося, що жінка відвідувала Крим і підтримувала анексію півострова.