Налог на бездетность: кто это придумал и как реагируют украинцы

В Верховной Раде Украины было предложено ввести налог "на бездетность". Законопроект под номером 11264 с этим предложением появился на официальном сайте Совета для ознакомления - однако, был отозван на следующий день после появления на портале.

О деталях законопроекта, комментарии политиков, а также о реакции общества, читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о предложенном законопроекте

Инициатором законопроекта под названием "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно создания предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине" является Сергей Гривко, народный депутат от политической партии "Слуга народа".

Как отмечено в тексте документа, демографический сбор устанавливается "временно", "до вступления в силу решения Верховной Рады Украины о завершении демографической реформы".

Кто должен платить "демографический сбор"

Плательщиками предлагают сделать всех физических лиц (резидентов Украины) в возрасте от 21 до 58 лет.

Кто будет платить налог на бездетность (скриншот)

Исключениями являются те, кто:

имеет троих или более детей;

имеет нарушенную репродуктивную функцию или бесплодие, что делает невозможным материнство (родительство) - с подтверждением надлежащими медицинскими документами не реже раза в 2 года;

имеет статус лиц с инвалидностью I группы.

Кто не должен платить налог на бездетность (скриншот)

Сколько составлял демографический сбор

Как указано в законопроекте, ставки сбора будут составлять:

для лиц, не имеющих детей - 1,5% от объекта налогообложения;

- от объекта налогообложения; для лиц, имеющих одного ребенка - 1% от объекта налогообложения;

- от объекта налогообложения; для лиц, имеющих двоих детей - 0,5% от объекта налогообложения;

При этом понятие "имеющего ребенка" в тексте документа определяется как "наличие у лица зарегистрированного ребенка независимо от возраста (в том числе совершеннолетнего ребенка), а также наличие усыновленного ребенка".

Отзыв законопроекта

Об отзыве законопроекта сообщил сам инициатор законопроекта на своей странице в Facebook 21 мая. Причиной отзыва народный депутат называет общественное сопротивление.

скриншот со страницы народного депутата

Несколькими ранее Гривко призвал пользователей соцсетей к обсуждению для "нахождения правильного пути" и поощряя комментаторов к предложениям возможных решений.

скриншот со страницы народного депутата

скриншот со страницы народного депутата

Какая реакция общества

В сети законопроект моментально вызвал возмущение.

"Иронично, что законопроект о налоге на количество детей предлагает именно мужчина, который в принципе не может родить, правда?"

"Каждый человек сам решает сколько детей ему иметь. И никто не имеет права вмешиваться в это. И никаких налогов не может быть."

Пользователи соцсетей возмущаются тем, что законопроект не предлагает улучшения материальной помощи тем, кто имеет детей:

"Налог на бездетность интересный ход конем. У меня один вопрос: а налог на 2 детей мамы в декрете с двумя детьми из 860 грн будут платить или с чего?"

"Ну что это за издевательство? Женщины, что инкубаторы, а дети, что трава сами, по себе растут? Лучше бы социальные программы придумали для поощрения рождения детей. Платежеспособность семей, содержать более одного ребенка, и программы образования."

"то есть налоговые льготы предложить за детей ну никак на ум не пришло?"

Некоторые комментаторы отметили неуместность такого законопроекта во время войны - кто-то, как указывают пользователи соцсетей, не имеет постоянного жилья, чия-то жена или муж - в ВСУ, у кого-то мог погибнуть партнер, а у кого-то - психологическая травма и ухудшенное репродуктивное здоровье.

"Зачем это было делать. Главой надо думать. Возвращаемся в ссср, когда я платила в 18 лет этот налог. Даже у кого 1 ребенок, должен платить. А если по состоянию здоровья нет такой возможности. Если муж на войне...".

Критикуют Гривко и за нехватку основательных исследований:

"Проведи исследования (реальные) Убери советщину, пропиши прозрачный механизм, проведи серьезные публичные обсуждения, а не срач в интернете. . Проблема же не исчезнет. В то же время просто лепить кальки - не работает. У тех, у кого это работало были другие условия, другое время. Хотя мне интересно где это сработало и почему ты решил, что сработает в Украине. Какие паттерны."

Реакция политиков

Главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики прокомментировал законопроект в своем Telegram-канале, отметив, что "налог на бездетных существовал в разное время в Риме, фашистской Италии, коммунистической Польше и, бесспорно, в СССР с 1941 года до самого конца империи».

Гетманцев называет методы, предложенные Гривко в резонансном законопроекте "противоречивыми".

Реакция Гетманцева на законопроект (скриншот)

По словам Даниила Гетманцева, "шансов на принятие нет. А вот шансы пополнить коллекцию гротескных законодательных инициатив девятого созыва ВР есть".