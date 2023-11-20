Подарить счастье легко: как каждый желающий может стать Святым Николаем для детей ВПЛ

Как стать Святым Николаем для детей ВПЛ

К сожалению, в Украине много детей, которые были вынуждены покинуть свои родные дома и начать новую жизнь в других городах. Однако можно ли назвать такое детство полноценным - вопрос со звездочкой.

Конечно, никто не заберет у наших малышей детских приключений и эмоций, но при условии, что рядом с ними есть родители. Переезд можно завуалировать в приключение, но дети сейчас взрослеют быстрее и все понимают.

Детскую мечту действительно можно не только купить, а еще красиво завернуть и прислать. Если речь идет о мечтах детей ВПЛ, которые были вынуждены покинуть свои дома, оставив частицу детства, друзей и игрушки в родных городах. Они знают, что такое война и знают, что они переселенцы.

Как стать Святым Николаем для детей ВПЛ (фото: Freepik)

Именно для таких детей одна из благотворительных организаций создала инициативу, где каждый желающий сможет подарить им немного счастья.

Организаторы отмечают, что в течение последней недели они расспросили семьи ВПЛ и узнали, какие подарки ждут их дети от Николая.

Как оказалось, ничего необычного в списке нет: игрушки, сладости, микрофоны, книги, киндеры, раскраски и так далее.

"Теперь мы ищем персонального Николая для каждого ребенка, чтобы подарить ему мечту под подушку. Дети ждут подарки, но кроме этого нам нужно обеспечить их и более необходимыми вещами. Поэтому мы будем просить вас покупать не только машинку или куклу, но и подушку, полотенце или зимние сапожки", - пишут на официальной странице представителей инициативы.

Если вы готовы стать Николайчиком - нужно выполнить два простых шага:

заполняйте анкету до 1 декабря

ждите сообщения от волонтеров, которые предоставят всю информацию из списка детских желаний и данные для того, чтобы подарки.

Как стать Святым Николаем для детей ВПЛ (фото: Getty images)