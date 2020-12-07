Що подарувати дитині на День святого Миколая. ТОП п'ять варіантів подарунків

День Святого Миколая - улюблене дитяче свято

В Україні день Святого Миколая-чудотворця відзначається 19 грудня

Наближається улюблене дитяче свято – день Святого Миколая. В Україні день Святого Миколая-чудотворця щорічно відзначається 19 грудня. В цей день всі діти чекають під подушкою солодощі і подарунки, адже існує повір'я, що Микола Чудотворець тихесенько підкладає подарунки найбільш вихованим та слухняним дітям.

Ми вирішили зробити підбірку найбільш довгоочікуваних дитячих подарунків:

Роликові ковзани - очолюють рейтинг найбільш довгоочікуваних подарунків і це не дивно, адже в теплу погоду це найпопулярніше проведення часу серед любителів активного відпочинку. Діапазон цін варіюється від 599 гривень. Конструктор LEGO - найкращий спосіб прищепити вашій дитині посидючість і терпіння. Можна знайти варіанти конструкторів на різну тематику, а також залежно від віку. Діапазон цін варіюється від 148 гривень. Для маленьких принцес найбільш довгоочікуваним подарунком буде лялька LOL. Також можна придбати різні ігрові набори, рюкзаки, лялькові будиночки для любителів даного бренду. Ще одним варіантом подарунку для веселого проведення часу є пазли. За допомогою пазлів ваша дитина швидше розвиває логічне мислення. Можна придбати пазли з улюбленим мультгероєм вашого чада, ціни варіюються від 99 гривень. Настільні ігри - в залежності від цілей гри можна підібрати розвиваючу гру для найменших, наприклад, Grana Палички - малюк зможе вивчити форми і колір, а також побудувати різні фігури з допомогою кольорових паличок. Завдяки цій настільній грі дитина легко навчиться рахувати.

Для більш дорослих підійде гра Alias, суть гри полягає в тому, що необхідно вгадати слово швидше суперника, інакше ризикуєш програти. Настільна гра допоможе провести час у колі родини або друзів дуже весело і безтурботно.

Також у розділі Промокоди завжди можна знайти додаткову знижку на дитячі іграшки або одяг.