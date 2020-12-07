Что подарить ребенку на День святого Николая. ТОП пять вариантов подарков

День Святого Николая - любимый детский праздник

В Украине день Святого Николая-чудотворца отмечается 19 декабря

Приближается любимый детский праздник – день Святого Николая. В Украине день Святого Николая-чудотворца ежегодно отмечается 19 декабря. В этот день все дети ждут под подушкой сладости и подарки, ведь существует поверье, что Николай Чудотворец тихонечко подкладывает подарки самым воспитанным и послушным детям.

Мы решили сделать подборку самых долгожданных детских подарков:

Роликовые коньки - возглавляют рейтинг самых долгожданных подарков и это не удивительно, ведь в теплую погоду это самое популярное времяпровождение среди любителей активного отдыха. Диапазон цен варьируется от 599 гривен. Конструктор LEGO - лучший способ привить вашему ребенку усидчивость и терпение. Можно найти варианты конструкторов на различную тематику, а также в зависимости от возраста. Диапазон цен варьируется от 148 гривен. Для маленьких принцесс самым долгожданным подарком будет кукла LOL. Также можно приобрести различные игровые наборы, рюкзаки, кукольные домики для любителей данного бренда. Еще одним вариантом подарка для веселого семейного времяпровождения являются пазлы. С помощью пазлов ваш ребенок быстрее развивает логическое мышление. Можно приобрести пазлы с любимым мультгероем вашего чада, цены варьируются от 99 гривен. Настольные игры - в зависимости от целей игры можно подобрать развивающую игру для самых маленьких, к примеру, Grana Палочки - малыш сможет изучить формы и цвета, а также построить различные фигуры с помощью цветных палочек. Благодаря этой настольной игре ребенок с легкостью научится считать.

Для более взрослых подойдет игра Alias, суть игры заключается в том, что необходимо угадать слово быстрее соперника, иначе рискуешь проиграть. Настольная игра поможет провести время в кругу семьи или друзей очень весело и беззаботно.

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