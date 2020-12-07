Что подарить ребенку на День святого Николая. ТОП пять вариантов подарков
Киев, Понедельник 07 декабря 2020 14:43
Новина українською
День Святого Николая - любимый детский праздник
В Украине день Святого Николая-чудотворца отмечается 19 декабря
Приближается любимый детский праздник – день Святого Николая. В Украине день Святого Николая-чудотворца ежегодно отмечается 19 декабря. В этот день все дети ждут под подушкой сладости и подарки, ведь существует поверье, что Николай Чудотворец тихонечко подкладывает подарки самым воспитанным и послушным детям.
Мы решили сделать подборку самых долгожданных детских подарков:
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Роликовые коньки - возглавляют рейтинг самых долгожданных подарков и это не удивительно, ведь в теплую погоду это самое популярное времяпровождение среди любителей активного отдыха. Диапазон цен варьируется от 599 гривен.
- Конструктор LEGO - лучший способ привить вашему ребенку усидчивость и терпение. Можно найти варианты конструкторов на различную тематику, а также в зависимости от возраста. Диапазон цен варьируется от 148 гривен.
- Для маленьких принцесс самым долгожданным подарком будет кукла LOL. Также можно приобрести различные игровые наборы, рюкзаки, кукольные домики для любителей данного бренда.
- Еще одним вариантом подарка для веселого семейного времяпровождения являются пазлы. С помощью пазлов ваш ребенок быстрее развивает логическое мышление. Можно приобрести пазлы с любимым мультгероем вашего чада, цены варьируются от 99 гривен.
- Настольные игры - в зависимости от целей игры можно подобрать развивающую игру для самых маленьких, к примеру, Grana Палочки - малыш сможет изучить формы и цвета, а также построить различные фигуры с помощью цветных палочек. Благодаря этой настольной игре ребенок с легкостью научится считать.
Для более взрослых подойдет игра Alias, суть игры заключается в том, что необходимо угадать слово быстрее соперника, иначе рискуешь проиграть. Настольная игра поможет провести время в кругу семьи или друзей очень весело и беззаботно.
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