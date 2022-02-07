Що подарувати замість букета квітів на День святого Валентина: найкращі ідеї

Фруктовий бокс

Якщо ви подаруєте цей приємний і головне корисний подарунок, то можете бути впевненими, що вони подарують вашим другим половинкам позитивні емоції. Крім того, фрукти можна ще доповнити пляшкою білого вина або вермуту.

"Букет" з цукерок і м'яких іграшок

Це милий і нестандартний подарунок. Крім того, завдяки цукеркам він буде ще й солодким.

Креативний портрет в стилі поп-арт

Даний портрет необхідно надрукувати у великому форматі. При цьому створити його можна як власноруч у фоторедакторі, так і вдатися до послуг професіоналів.

Букет з кульок

Це найлегший спосіб викликати посмішку на обличчі дівчини. При цьому в наші дні є величезна різноманітність повітряних кульок. Вони бувають з глянцевою або матовою поверхнею, з написами, у вигляді серця, тварин і квітів.

Духи або прикраса

Дівчата завжди оцінять такий подарунок, але, якщо ви не впевнені, який подобається аромат вашій другій половинці, тоді можете подарувати сертифікат.

Настільні ігри або 3D-пазл

Такі подарунки зможуть приємно здивувати своєю оригінальністю, а також дозволять цікаво провести час разом.

Книга

Це завжди доречний подарунок, особливо, якщо врахувати, що їх можна купити за "ковідну" тисячу. Тільки врахуйте, що через великий наплив бажаючих, багато інтернет-магазини відчувають труднощі з доставкою. Тому цей момент можна уточнити в магазині, якщо не хочете бути без подарунка на свято.

Подорож

Це може бути як поїздка в іншу країну, так і в найближче інше місто. Зміна обстановки завжди піде на користь і зміцнить ваші стосунки, якщо ви, звичайно, не сваритиметеся в дорозі.