Навіть не відчують, що хворі: лікарі зробив нову заяву про коронавірус

Коронавірус розвивається дуже часто безсимптомно і багато людей не знають, що є переносниками хвороби. У деяких перші симптоми з'являються через тиждень після зараження, а деякі навіть не помічають, що перехворіли.

Як розповів український вірусолог і голова організації Інфекційний контроль в Україні Андрій Александрін у коментарі для видання "Новий час", у більшості хворих симптоми коронавірусу можуть скоротитися до незначного кашлю і підвищення температури до 37,2. Таким симптомам людина найчастіше не надає особливого значення.

"Вірус прийшов в організм. При легкій формі людина кілька разів кашлянула, потім виробляється імунітет, і той здоровий", - додав практикуючий інфекціоніст і кандидат медичних наук Юрій Жигарев.

Як кажуть медики, такі нездужання зазвичай проходять без втручання лікарів. Бажано, щоб пацієнти самоізолювалися і дотримувалися правил гігієни.

А ось більш важка форма коронавірусу зазвичай пов'язана не стільки із самою хворобою, скільки з паралельними ускладненнями, які виникають в організмі людини. У зоні ризику опиняються люди з інфарктом, інсультом, астмою та іншими захворюваннями дихальних шляхів.

Для особливо важких хворих з COVID-2019 необхідно використовувати апарати штучної вентиляції легенів, збагачувати киснем кров і призначати протизапальні препарати. Вони будуть боротися не з коронавірусом, а з тими запальними процесами, які виникли в організмі через вірус.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названий найпідступніший симптом коронавірусу, через який його плутають з іншою хворобою.