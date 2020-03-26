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Названий підступний симптом коронавіруса: плутають з іншою хворобою

STYLERКоронавірус    26.03.2020 - 13:01
Названий підступний симптом коронавіруса: плутають з іншою хворобою
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус COVID-19 деякими симптомами може збити з пантелику як пацієнтів, так і лікарів

Коронавірус COVID-19 продовжує з неймовірною швидкістю поширюватися по світу і Україні. Основними симптомами хвороби є підвищена температура, сухий кашель, але іноді до них приєднуються й інші симптоми, такі як розлад травлення з болем в животі. Що відомо про підступний симптом і як не списати його на іншу хворобу - у матеріалі Styler

Лікар-інфекціоніст і член парламенту Великобританії Розена Еллін-Хан каже, що біль в животі може збити з пантелику, як самого пацієнта, так і лікарів, пише The Guardian.

А неправильна діагностика призводить до того, що людина продовжує заражати оточуючих. Еллін-Хан каже, що й сама стала свідком подібних випадків.

За словами медика, пацієнти звертаються з болем в животі в клініку, але про те, що у них є ще респіраторні симптоми не говорять, вважаючи, що вони не пов'язані з проблемами травлення.

"Людина може прийти і сказати, що у неї болить живіт, і її поміщають в "зелену" зону та лікують від інших захворювань. Але потім вони згадують, що є ще й кашель", - каже інфекціоніст.

Нагадаємо в інфографіці, як проявляє себе коронавірус.

Названий підступний симптом коронавіруса: плутають з іншою хворобою

Симптоми коронавіруса (фото: ВООЗ)

Раніше ми писали, що у Китаї знайшли нульового пацієнта, симптоми якого проявилися ще 11 грудня 2019 року, а 16 грудня був діагностований коронавірус COVID-19.

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