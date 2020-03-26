Даже не почувствуют, что больны: врачи сделал новое заявление о коронавирусе

Коронавирус развивается очень часто бессимптомно и многие люди не знают, что являются переносчиками болезни. У некоторых первые симптомы появляются через неделю после заражения, а некоторые даже не замечают, что переболели.

Как рассказал украинский вирусолог и глава организации Инфекционный контроль в Украине Андрей Александрин в комментарии для издания "Новое время", у большинства заболевших симптомы коронавируса могут сократиться до незначительного кашля и повышения температуры до 37,2. Таким симптомам человек чаще всего не придает особого значения.

"Вирус пришел в организм. При легкой форме человек пару раз кашлянул, затем вырабатывается иммунитет, и тот здоров", - добавил практикующий инфекционист и кандидат медицинских наук Юрий Жигарев.

Как говорят медики, такие недомогания обычно проходят без вмешательства врачей. Желательно, чтобы пациенты самоизолировались и придерживались правил гигиены.

А вот более тяжелая форма коронавируса обычно связана не столько с самой болезнью, сколько с параллельными осложнениями, которые возникают в организме человека. В зоне риска оказываются люди с инфарктом, инсультом, астмой и другими заболеваниями дыхательных путей.

Для особо тяжелых больных с COVID-2019 необходимо использовать аппараты искусственной вентиляции легких, обогащать кислородом кровь и назначать противовоспалительные препараты. Они будут бороться не с коронавирусом, а с теми воспалительными процессами, которые возникли в организме из-за вируса.

Напомним, ранее мы писали о том, что назван самый коварный симптом коронавируса, из-за которого его путают с другой болезнью.