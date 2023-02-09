Начнется полоса везения: эти знаки Зодиака в ближайшее время смогут исполнить свои желания

Телец

Вас в ближайшие дни будет сопутствовать удача. Стоит воспользоваться расположением планет, чтобы воплотить в жизнь все, о чем вы мечтали. Можно заняться поиском новой работы, посетить собеседование, найти новое хобби или сменить профессиональную ориентацию.

На работе Тельцы смогут защитить свои интересы для достижения целей в самые краткие сроки. Также ожидается успех в личной сфере, а 12 февраля возможны романтические встречи и знакомство. Наступит идеальное время, чтобы поделиться чувствами, завязать новые отношения.

Близнецы

В ближайшие дни удача ждет и Близнецов. Они смогут улучшить свои жилищные условия. Появятся новые источники мотивации, время будет удачным для ускорения проектов, получения опыта. Все это будет способствовать развитию деятельности.

Возможны хорошие новости о незавершенных делах или вопросах, которые давно не могли решиться. Появиться время для заботы о собственном самочувствии и отдыха в хорошей компании. Будет больше времени, чтоб подумать и пообщаться.

Близнецы могут рассчитывать на поддержку своих близких, которые поднимут боевой дух и направят на путь успеха - в профессиональной и личной жизни. Это облегчит постановку новых амбициозных и достижимых целей. В личных отношениях удастся взять под контроль свои эмоции и проявить больше понимания к партнеру. Это будет период особенной близости с партнером.

Водолей

Ближайшие дни будут наполнены позитивными поворотами и сильными эмоциями для Водолея. Транзит Меркурия даст всю свою положительную энергию, необходимую для движения вперед. Это будет благоприятно влиять на развитие карьеры и собственных проектов. Водолеи смогут по-новому посмотреть на свое профессиональное будущее.

В ближайшие дни будет возможность подчеркнуть свои многочисленные таланты и выделиться в толпе. И это принесет немало побед и наград в ближайшие дни. Водолеи могут воспользоваться возможностью, чтобы насладиться маленькими радостями жизни, сделать прорыв.

В личной сфере разногласия получится обойти стороной, а свободные Водолеи могут встретить интересного человека, который займет все мысли.