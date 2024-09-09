Почистьте от пыли не только полки: как нужно протирать листья комнатных растений

Почему нужно вытирать пыль с комнатных растений

Обеспечение чистоты и отсутствия пыли в комнатных растениях влияет на то, насколько хорошо они растут. Удаление пыли может помочь улучшить общее состояние зеленых любимцев и остановить развитие вредителей, таких как тля и клещ.

Вредители могут прятаться в пыли или не давать вам их заметить, пока они не расползутся по всему растению. Кроме этого, слой пыли, накапливающийся на поверхности листа, действует как фильтр, уменьшая количество света, доступного листьям.

Вытирание пыли с ваших растений означает, что у них будет больше фотосинтетической активности и растение будет лучше расти.

Как чистить комнатные растения от пыли

Существует несколько способов очистить листья растений от пыли. В зависимости от вида некоторые способы будут более эффективными, чем другие.

Протереть щеткой для пыли

Если вы имеете дело с тонким слоем пыли, вы можете использовать специальную щетку на держателе, чтобы удалить накопившуюся на листе грязь.

Щетка для пыли идеально подходит для этой работы, поскольку она имеет тонкие, похожие на перья, волокна и неабразивную текстуру - только убедитесь, что она чистая.

Мягкими движениями проведите по листьям, чтобы удалить грязь. Если вы используете слишком сильное давление и силу, вы можете порезать их или сломать листья.

Использовать спрей с маслом нима

Спрей для блеска листьев, изготовленный на основе растительного масла, является прекрасным средством для очистки листьев комнатных растений. Это масло может убить многие болезнетворные насекомые и удалить пыль с ваших растений.

Масло нима можно нанести непосредственно на листья и вытереть его досуха мягкой тряпкой.

Протереть тряпкой

Для большинства видов комнатных растений протирать листья очень просто. Мягкая тряпка - это все, что нужно. Чтобы сохранить листья блестящими и удалить накопившуюся пыль, можно сбрызнуть растение водой из пульверизатора или протереть влажной тряпкой.

Смахнуть пыль кисточкой

Тряпка из микрофибры не поможет, когда вы чистите растения с крохотными листочками. Для этого лучше использовать кисточку.

С помощью кисточки вы получите большую точность при очищении крошечных листочков, эффективно удаляя пыль. Вы также можете найти кисточки разных размеров, которые подойдут для меньших и более деликатных растений. Однако важно, чтобы щетина была как можно более мягкой.

Попшикать из баллончика с воздухом

Для очистки от пыли растений с пушистыми "бархатными" листьями, таких как африканская фиалка, пассифлора пурпурная и некоторые виды бегонии, может понадобиться другая техника, чтобы не повредить поверхность листьев.

В этом случае баллончик со сжатым воздухом может являться чрезвычайно эффективным средством для удаления пыли между волосками растений.

Помыть под душем

Если растение имеет сложные листья (или если его слишком много), вытирание пыли может отнимать много времени.

Действенный метод - завернуть горшок в полиэтиленовый пакет и отнести растение в раковину или под душ, чтобы смыть пыль. Рекомендуют использовать теплую воду или комнатой температуры, так как горячая вода может повредить чувствительные листья.

Как часто вытирать пыль из комнатных растений

Определение частоты вытирания пыли зависит от того, где вы живете и как там внимательно. В некоторых домах пыли больше, чем в других.

Поэтому рекомендуют обращать внимание на свои растения во время каждого полива или уборки в комнате - и чистить листья растения, как только появился слой пыли.