Очистите ее немедленно. Вот почему нельзя оставлять волосы на расческе и как часто нужно ее мыть

Расческа для волос - это предмет, который есть у каждого для ежедневной гигиены. Но хорошо ли вы ее чистите? Что будет, если не очищать расческу от волос?

На эти вопросы отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wales Online.

Почему нужно чистить щетку для волос?

Ради наших пышных прядей знание того, как чистить щетку для волос, является важной частью нашего ежедневного ухода за волосами.

Сертифицированный трихолог Анабель Кингсли пояснила, что щетки для волос покрываются продуктами, бактериями, загрязнением окружающей среды, затем жиром и мертвыми клетками кожи, которые находятся на волосах и коже головы.

Расчесывание волос должно не только лишить их спутанности, но и распределить кожное сало, обеспечивающее поддержание pH-баланса кожи головы. Однако, если ваша щетка грязная, вы полностью нарушите баланс pH. Чтобы избежать воспаления, раздражения и перхоти, эксперт рассказала, что именно нужно делать.

Как часто нужно чистить щетку?

Кингсли рекомендует чистить щетку каждые две-четыре недели.

"Вы регулярно чистите кисточки для макияжа, чтобы удалить грязь, и вы также должны делать это с расческой", - рассказала она.

Если вы используете грязную щетку для расчесывания или укладки волос, вы перенесете грязь и тому назад на пряди и кожу головы. Если вы часто используете горячие средства для волос, знаменитый стилист Майкл Дуглас рекомендует мыть щетку каждые 20 высыханий феном.

Как чистить щетку для волос?

Если вы начинаете волноваться, что годами нечаянно портите свои волосы, вот пошаговая инструкция Кингсли о том, как чистить щетку.

Используйте расческу с широкими зубцами и/или пальцы, чтобы удалить пряди волос из щетки. Затем мешайте обычный шампунь с теплой водой или 2 столовых ложки пищевой соды с 2 стаканами теплой воды в емкости или раковине. Окуните расческу и оставьте ее на 10-15 минут. Если ваша щетка деревянная, вам следует быстро окунуть зубцы в мыльный раствор и вынуть ее - не замачивать.

С помощью зубной щетки осторожно протрите между зубцами, затем хорошо вымойте и встряхните лишнюю воду.

Оставьте ее высохнуть на воздухе (не сушите феном) до полного высыхания на полотенце для рук или на полке для посуды.

Высушивание феном может деформировать зубцы и повредить форму. Высыхание на воздухе может занять от 12 до 24 часов.

Если вы используете круглую щетку, Дуглас рекомендует использовать отдельную тонкую расческу. Прочешите щетину по длине, а не по ширине, и вытяните пряди одним длинным движением. Это подберет и удалит любые пряди волос, плотно намотанные вокруг дула щетки.