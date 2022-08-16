Як полагодити липучку на взутті або одязі за 1 хвилину: робочий лайфхак

Багато хто в спробі врятувати взуття, щоб "дотягло" до кінця літа, зістригають ворсисту частину липучки. Це може допомогти, але ненадовго. Полагодити липучку можна... за допомогою сірників.

Як за хвилину повернути липучці життя

Візьміть сірники (або запальничку).

Акуратно проведіть вогнем по частині липучки, яка з гачками.

Знову користуйтеся виробом!

Як працює спосіб

Часто липучка перестає триматися через те, що сторона з зубчиками-зачепами забилася різного роду ворсинками. За допомогою вогню ми їх спалюємо і липучка знову стає робочою.

Враховуючи, що коробок сірників можна купити за 1,5 грн в найближчому кіоску, цей спосіб ще й бюджетний.