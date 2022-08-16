Як полагодити липучку на взутті або одязі за 1 хвилину: робочий лайфхак

Все ще викидаєте дитячі сандалі, свої кросівки або куртки, в яких "здулися" липучки і перестали тримати? Дійсно, ремонт виробу часом дорожче, ніж покупка нового.
Пропонуємо разом зі Styler спробувати відремонтувати липучку за дві секунди і за "три копійки". Суперспособ дивіться нижче в матеріалі.
Багато хто в спробі врятувати взуття, щоб "дотягло" до кінця літа, зістригають ворсисту частину липучки. Це може допомогти, але ненадовго. Полагодити липучку можна... за допомогою сірників.
Знову користуйтеся виробом!
Часто липучка перестає триматися через те, що сторона з зубчиками-зачепами забилася різного роду ворсинками. За допомогою вогню ми їх спалюємо і липучка знову стає робочою.
Враховуючи, що коробок сірників можна купити за 1,5 грн в найближчому кіоску, цей спосіб ще й бюджетний.
Раніше ми писали, як за допомогою ліхтарика полагодити холодильник. Завдяки цьому способу він пропрацює довше.
Також повідомлялося, навіщо класти в злив кухонної раковини кульки з фольги.
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