Психологи назвали основні типи характерів жінок, з якими не вийде створити сім'ю

Далеко не завжди відносини не складаються в парі з вини чоловіка. Досить часто буває так, що саме жінка не готова до серйозних стосунків або ж просто не годиться для сім'ї.

Які саме ознаки вказують на те, що з цією жінкою не вийде створити серйозні стабільні відносини – читайте нижче.

На перших етапах спілкування чоловік і жінка зазвичай придивляються один до одного, з'ясовують основні риси характеру, смаки та погляди на життя. І здається, що у жінки не може бути ознак, які б відлякували чоловіків. Але це не так.

Як розповідають чоловіки, один з найголовніших типажів, які відлякують – "базарна торговка".

Така жінка дуже голосно говорить і навіть кричить, лається як швець. Вона дуже різка і категорична у своїх судженнях і словах, нетактовна і неввічлива.

На другому місці стоять жінки, які готові на все відразу. З такою буде весело, але ось інтриги та загадки немає абсолютно.

Заводити сім'ю з такою жінкою навіть небезпечно – вона може під впливом хвилинної пристрасті запросто поїхати з бродячим художником.

Не підходить для шлюбу і вічно ниюча жінка. Вона буде постійно нити замість того, щоб займатися справами, працювати, самовдосконалюватися. Проблеми потрібні лише тим, хто вирішує їх за гроші.

Ще один тип жінок, які відлякують чоловіків - це жінки, у яких немає більше нічого в житті, крім відносин.

Представниці прекрасної статі повинні вміти зайняти себе ще чимось. Це може бути не тільки робота, а й захоплення, розваги, хобі, друзі.

Жінок, які швидко виявляють меркантильний інтерес, чоловіки також згадують. Але значно рідше. Часом їм здається, що така жінка вміє рахувати гроші, домагатися бажаного і стане відмінною дружиною.