Лободу запідозрили в романі з 27-річним танцюристом (фото)

Світлана Лобода спровокувала чутки про роман із молодим танцюристом і моделлю, учасником Loboda band. Співачка зворушливо привітала Назара Грабара з 27-річчям і опублікувала на своїй сторінці в Instagram спільний знімок, до якого додала душевне зізнання.

Шанувальники запідозрили українську артистку, яка активно будує свою кар'єру в РФ, в тому, що з Назаром (також українцем) її пов'язують не тільки професійні стосунки.

До речі, роман їм приписують не вперше. Після того, як танцюрист долучився до команди Лободи в 2017 році і знявся в кількох кліпах, фани зірки звернули увагу на велику симпатію та багатозначні знаки уваги, які демонструвала Світлана до молодого чоловіка.

"Ціную, люблю і хочу, щоб у тебе все сталося, мій дорогий дуже талановитий друг! З Днем твого народження, Назар Грабар", - підписала сьогоднішнє фото Лобода.

Світлана Лобода і Назар Грабар (Фото: instagram.com/lobodaofficial)

Грабар у 2014 році звернув на себе увагу в шоу-бізнесі після участі в шоу "Танцюють всі", коли увійшов до 20-ки найкращих. Незабаром він знявся в кліпі на суперхіт "Ім'я 505" групи "Время и Стекло". Після цього кар'єра Назара "пішла в гору", він гастролював з відомими артистами, знімався у кліпах.

Нещодавно Грабар розвіяв підозри шанувальників Лободи про можливий роман між ними - Назар зізнався, що у нього є дівчина, яка також танцює в Loboda band.

Назар Грабар танцює в балеті Світлани Лободи з 2017 року (Фото: instagram.com/nazargrabar)

Втім, незважаючи на це, деякі прихильники Лободи все одно не відмовилися від своїх підозр.

Назар Грабар 20 вересня відзначає день народження (Фото: instagram.com/nazargrabar)

Користувачі мережі в коментарях до фото також вітають танцюриста з Днем народження, і зазначають, що Світлана і Назар чудово виглядають разом. Крім того, озвучуються припущення про можливий роман між ними.

І так зрозуміло. Не тільки друг. І хороший коханець. Злагоди та любові вам;

А то всі так стурбовані, чому ти заміж не виходиш...

Чудовий танцюрист!

Світла, спасибі за те, що показала таку красу;

Твої очі..

Які ви гарні!

І хто з них Лобода?

Скрін коментарів

Раніше повідомлялося про те, що Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Співачка виставила нові фотографії в мережі, але їх розкритикували.