Лободу запідозрили в романі з 27-річним танцюристом (фото)

Лобода показала в мережі свого "дорогого дуже талановитого друга"
Світлана Лобода спровокувала чутки про роман із молодим танцюристом і моделлю, учасником Loboda band. Співачка зворушливо привітала Назара Грабара з 27-річчям і опублікувала на своїй сторінці в Instagram спільний знімок, до якого додала душевне зізнання.
Шанувальники запідозрили українську артистку, яка активно будує свою кар'єру в РФ, в тому, що з Назаром (також українцем) її пов'язують не тільки професійні стосунки.
До речі, роман їм приписують не вперше. Після того, як танцюрист долучився до команди Лободи в 2017 році і знявся в кількох кліпах, фани зірки звернули увагу на велику симпатію та багатозначні знаки уваги, які демонструвала Світлана до молодого чоловіка.
"Ціную, люблю і хочу, щоб у тебе все сталося, мій дорогий дуже талановитий друг! З Днем твого народження, Назар Грабар", - підписала сьогоднішнє фото Лобода.
Світлана Лобода і Назар Грабар (Фото: instagram.com/lobodaofficial)
Грабар у 2014 році звернув на себе увагу в шоу-бізнесі після участі в шоу "Танцюють всі", коли увійшов до 20-ки найкращих. Незабаром він знявся в кліпі на суперхіт "Ім'я 505" групи "Время и Стекло". Після цього кар'єра Назара "пішла в гору", він гастролював з відомими артистами, знімався у кліпах.
Нещодавно Грабар розвіяв підозри шанувальників Лободи про можливий роман між ними - Назар зізнався, що у нього є дівчина, яка також танцює в Loboda band.
Назар Грабар танцює в балеті Світлани Лободи з 2017 року (Фото: instagram.com/nazargrabar)
Втім, незважаючи на це, деякі прихильники Лободи все одно не відмовилися від своїх підозр.
Назар Грабар 20 вересня відзначає день народження (Фото: instagram.com/nazargrabar)
Користувачі мережі в коментарях до фото також вітають танцюриста з Днем народження, і зазначають, що Світлана і Назар чудово виглядають разом. Крім того, озвучуються припущення про можливий роман між ними.
Скрін коментарів
Раніше повідомлялося про те, що Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Співачка виставила нові фотографії в мережі, але їх розкритикували.