Чому у вишні обпадають незрілі плоди: основні причини

Часто незрілі ягоди обсипаються після того, як закінчиться процес цвітіння.

Причиною може бути перевищення допустимого рівня кислотності грунту. Якщо показник перевищує 4%, потрібно бути готовим до того, що зелені ягоди будуть обсипатися. Запобігти такій ситуації дозволить вапнування грунту, яке проводять до посадки саджанця. На 1 кв. м. потрібно 10 л вапняного розчину: 3 кг вапна на 10 л води.

До того ж зав’язі опадають через нестачу вологи. Норма поливу за сухої погоди становить не менше 10 літрів на одне доросле дерево.

Також зав'язі можуть опадати, якщо неправильно використовувати підживлення. Треба враховувати, що з нормального плодоношення рослині потрібні мінеральні сполуки з урахуванням калію, фосфору, магнію. Їхній недолік також гальмує розвиток культури.

Окрім того, через відсутність запилювачів зав’язі також опадають. Найчастіше це відбувається, якщо йдуть тривалі дощі та низькі температури повітря. У такому випадку запилювачів треба залучати штучними способами. Зокрема, дерево можна обприскати солодкою водою.

Чому у вишні обсипаються незрілі плоди (freepik)

Варто пам'ятати про шкідників, які також позбавляють дерево плодів. Потрібно уважно оглянути крону та стовбур вишні.

Зазвичай дерево атакує попелиця. Ознаками того є, що верхівки молодого листя скручуються, а навколо них в’ються дрібні літаючі особини. Варто негайно позбавитись від шкідника і допоможе в цьому звичайний засіб, який приготувати досить просто.

Необхідно розвести в літрі води дві столові ложки оцту, рідиною, що вийшла, треба обробити дерева. Підійде також мильний розчин на основі дьогтяного мила. На 10 літрів води слід взяти 2 столові ложки мила. Після цього рідину треба розпилити на вишню в суху безвітряну погоду.