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Чому по весні зникає асфальт: дорожники розповіли про ремонт в Києві

Автор: Володимир Костирін

У Києві водії скаржаться на складну ситуацію з дорогами з початком весни, на яких з'явилися нові тріщини, нерівності та збільшилися ями, як тільки зійшов сніг. За словами фахівців, ситуація була б не така проблематична, якби дорожники готувалися до зими восени.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Якщо дороги не ремонтуються, в них з'являються тріщини, в них з'являються вибоїни. Якщо ми з цим входимо в зиму, то далі працює чиста фізика", - заявив експерт з проектування доріг Олександр Крижановський.

Він додав, що талий сніг проникає у тріщини на асфальті, і після нічного морозу і замерзання його просто розриває.

При цьому фахівці звертають увагу, що сама техніка ямкового ремонту є в багатьох країнах.

Іншою причиною руйнування доріг також називають вантажівки в столиці.

Цьогоріч ремонтом київських доріг вирішили зайнятися і фахівці "Укравтодору", але не латати дороги, а добудувати міст.

За словами глави держагентства Олександра Кубракова, в 2021-му планується, що з'їзди з лівого берега з Дарницького мосту будуть добудовані.

Також в "Укравтодорі" розповіли, що пропонували допомогу у добудові столичного Подільсько-Воскресенського мосту, який вже десятки років зводять, але влада столиці відмовилася.

У "Київавтодорі" ж заявляють, що столичні дорожники почали ремонтний сезон.

"У кожному районі тривають поточні ремонти. В першу чергу, ліквідують руйнування й інші пошкодження покриття, що утворилися на дорогах, які капітально не ремонтували понад 10 років", - поінформували у компанії у Facebook.

Також в "Київавтодорі" розповіли, що приступили до ремонту покриття, щойно дозволили погодні умови.

"Для поточних робіт використовуємо технологію холодного асфальту, рециклери. Згодом, працюватимемо й швозаливниками. Відновили й проведення капітальних ремонтів і реконструкцій", - поясни в.о. генерального директора компанії Олександр Федоренко.

Так, вже ведуться роботи на:

  • вул. Борщагівській,
  • Індустріальному шляхопроводі,
  • вул. Милославській,
  • Пейзажній алеї,
  • автодорозі Т-1027 (Кільцева дорога).

Через кілька тижнів обіцяють відновити ремонт на проспекті С. Бандери.

Всього протягом року капітальні та середні ремонти, а також реконструкції триватимуть приблизно на 70 об'єктах.

Відео: Чому в Києві навесні зі снігом сходить і асфальт

Раніше повідомлялося, що в лютому у Києві посеред дороги провалився асфальт, і утворилася величезна яма.

Також ми писали про те, що у Києві на мосту Патона знову пустять трамвай, а також розповідали, які ще будуть нововведення після масштабного ремонту.

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Новини України КиївУкравтодормостдороги
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