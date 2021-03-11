Чому по весні зникає асфальт: дорожники розповіли про ремонт в Києві

У Києві водії скаржаться на складну ситуацію з дорогами з початком весни, на яких з'явилися нові тріщини, нерівності та збільшилися ями, як тільки зійшов сніг. За словами фахівців, ситуація була б не така проблематична, якби дорожники готувалися до зими восени.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
"Якщо дороги не ремонтуються, в них з'являються тріщини, в них з'являються вибоїни. Якщо ми з цим входимо в зиму, то далі працює чиста фізика", - заявив експерт з проектування доріг Олександр Крижановський.
Він додав, що талий сніг проникає у тріщини на асфальті, і після нічного морозу і замерзання його просто розриває.
При цьому фахівці звертають увагу, що сама техніка ямкового ремонту є в багатьох країнах.
Іншою причиною руйнування доріг також називають вантажівки в столиці.
Цьогоріч ремонтом київських доріг вирішили зайнятися і фахівці "Укравтодору", але не латати дороги, а добудувати міст.
За словами глави держагентства Олександра Кубракова, в 2021-му планується, що з'їзди з лівого берега з Дарницького мосту будуть добудовані.
Також в "Укравтодорі" розповіли, що пропонували допомогу у добудові столичного Подільсько-Воскресенського мосту, який вже десятки років зводять, але влада столиці відмовилася.
У "Київавтодорі" ж заявляють, що столичні дорожники почали ремонтний сезон.
"У кожному районі тривають поточні ремонти. В першу чергу, ліквідують руйнування й інші пошкодження покриття, що утворилися на дорогах, які капітально не ремонтували понад 10 років", - поінформували у компанії у Facebook.
Також в "Київавтодорі" розповіли, що приступили до ремонту покриття, щойно дозволили погодні умови.
"Для поточних робіт використовуємо технологію холодного асфальту, рециклери. Згодом, працюватимемо й швозаливниками. Відновили й проведення капітальних ремонтів і реконструкцій", - поясни в.о. генерального директора компанії Олександр Федоренко.
Так, вже ведуться роботи на:
Через кілька тижнів обіцяють відновити ремонт на проспекті С. Бандери.
Всього протягом року капітальні та середні ремонти, а також реконструкції триватимуть приблизно на 70 об'єктах.
Відео: Чому в Києві навесні зі снігом сходить і асфальт
Раніше повідомлялося, що в лютому у Києві посеред дороги провалився асфальт, і утворилася величезна яма.
Також ми писали про те, що у Києві на мосту Патона знову пустять трамвай, а також розповідали, які ще будуть нововведення після масштабного ремонту.