Ось чому важливо, щоб цукорниця в будинку завжди була повною

Багато хто чув про прикмету "повної цукорниці". Вважається, що життя того, у кого вдома завжди повна цукорниця - буде солодким, а значить щасливим і вдалим.

Які ще прикмети про цукор існують та чи потрібно в них вірити - читайте нижче .

Розбита цукорниця обіцяє удачу, тільки якщо не розкололася на дві частини. Це символізує розлуку з чоловіком. В такому випадку посуд потрібно склеїти протягом доби, щоб нейтралізувати дію прикмети.

Якщо чоловік розбив цукорницю, то значить скоро зустріне дівчину, яка відповість йому взаємністю.

До того ж розколота на три частини цукорниця означає швидку вагітність. Прикмета каже, що це вдалий час для зачаття малюка. А розбита вщент ємність пророкує різке зростання доходів.

Також усім відомо, що прикмета про розсипану сіль обіцяє сварку і всілякі невдачі. Однак, з розсипаним цукром все інакше, адже не дарма він здавна вважався символом солодкого життя.

Раніше цукор був дорогим, і доступний був далеко не всім. Тому сім'я, яка могла дозволити собі на столі цукор, вже вважалася досить заможною. Тоді й з'явилася прикмета про те, що розсипаний цукор віщує фінансовий успіх і величезний прибуток.

Також, якщо ви купуєте мішок цукру, і він рветься і розсипається, то не варто засмучуватись, адже прикмета обіцяє багатство.

Цукор завжди вважався протилежністю солі. Тому, якщо чоловік і жінка або члени сім'ї в процесі сварки випадково розсипають цукор, то незабаром вони повинні помиритися.

Інші цікаві прикмети

Зокрема, щоб у житті був порядок - столові прилади потрібно розкладати на свої місця: ложки - до ложок, вилки - до вилок.

Не можна носити сорочку навиворіт, адже це до неприємностей.

До того ж, щоб у будинку був добробут, а його мешканці були щасливі, потрібно над вхідними дверима повісити підкову.