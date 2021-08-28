Куркума може бути небезпечна для здоров'я: лікарі розкрили секретні побічні ефекти

Куркума вважається корисною приправою з давніх часів. Її використовують в кулінарії, медицині, а золотий напій з куркумою вважається унікальним засобом для довголіття і здоров'я. Куркума має протизапальний ефект і її називають природним антибіотиком.

Однак у куркуми є суворі протипоказання і вона має секретні побічні ефекти. Чим може бути небезпечна куркума, розповіли фахівці Eatthis.

Поєднання з іншими продуктами

Куркума в порошку, яку ми найчастіше використовуємо, в поєднанні з іншими продуктами може викликати алергічні реакції та навіть отруєння. У масовому виробництві в пакетики з куркумою може потрапляти борошно, пшениця, маніока або жито. Були випадки, коли в пакеті з куркумою опинявся навіть свинець. Таке трапляється, коли виробник намагається здешевити виробничий процес.

Здуття живота і проблеми з травленням

Виявляється, основний інгредієнт куркуми - куркумін, може викликати діарею, здуття живота та інші проблеми з травленням. Цей побічний ефект зустрічається рідко, але це означає, що ви або маєте непереносність цього продукту, або занадто багато його вживаєте.

Головний біль або нудота

Куркумін є потужним антиоксидантом, тому його приймають у вигляді добавок або в складі приправ. Як показують дослідження, куркумін може викликати у людини головний біль або нудоту. Часто це пов'язано з великою кількістю вживання куркуми. Не налягайте на цей продукт.

Куркума має стійке забарвлення

Жовтий колір куркуми дуже стійкий, тому його використовують як натуральний барвник в багатьох країнах світу. Якщо ви використовуєте свіжу куркуму, то будьте готові до того, що ваші руки, пальці, стіл і посуд можуть отримати жовтий відтінок, який досить довго не буде змиватися.

Жовчний міхур

У великих кількостях куркума може викликати неприємні наслідки для жовчного міхура. Найчастіше таке відбувається у тих, кому раніше вже діагностували різні захворювання жовчного міхура. Куркума викликає скорочення жовчного міхура, а це може привести до закорковування і порушення функцій. Перед вживанням куркуми проконсультуйтеся з лікарем.