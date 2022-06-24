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Чому вранці болить голова: лікар назвала п'ять неочевидних причин

Фото: Лікар назвала причини головного болю вранці (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Головний біль вранці переслідують багатьох людей. І існує кілька таємних причин, які призводять до нездужання вранці.

Як розповіла лікар Ольга Глинська, головний біль зазвичай виникає між 4 і 9 годинами ранку і має свої причини. Про це вона написала в Instagram.

Недосипання

За даними американських дослідників, головний біль через сон може з'явитися, якщо людина спить менш як 6 годин або понад 8,5 години.

При нестачі сну організм отримує стрес, швидко втомлюється і не отримує необхідної дози серотоніну і мелатоніну.

Сон більше ніж 10 годин

Найчастіше головний біль виникає в період з 4 до 9 ранку. Це пов'язано з тим, що саме вранці у великій кількості вивільняється адреналін, який впливає на коливання тонусу судин.

Апное уві сні

Апное - це тимчасове припинення дихальних рухів, яке тягне за собою головний біль - через брак кисню і підвищення артеріального тиску.

Занадто багато кави

Важливо не тільки пити каву в помірній кількості, але і вживати цей напій в певний час. Якщо змінити звичний графік або перестати пити каву - це призведе до головного болю.

Бруксизм

Бруксизм - скрипіння зубами вночі. Цей процес викликає напругу в скронево-нижньощелепному суглобі, який з'єднує нижню щелепу з основою черепа.

А ще цей процес може впливати на зміни в положенні щелепи. Все це призводить до напруги та стає причиною головного болю.

"Для того, щоб позбутися від ранкового головного болю, потрібно знайти причину його виникнення і постаратися її позбутися. Дуже часто достатньо просто скорегувати ваш режим дня, і головний біль стане не так часто псувати ваше життя і знижувати працездатність", - говорить лікар Ольга Глинська.

До речі, раніше ми писали про те, як швидко заснути в умовах постійної тривоги.

А ще розповідали про те, які ознаки вкажуть на те, що цю шаурму купувати не варто.

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