Ось чому вживання овочів і фруктів сприяє набору ваги: на що звернути увагу

Що сприяє набору ваги

Зокрема, надмірне вживання овочів і фруктів сприяє набору ваги, а бажання їсти більше виникає через недостатню кількість вітамінів в сучасних продуктах.

Недолік мікронутрієнтів пов'язаний з технологіями вирощування і зберігання продуктів. В результаті виникає, що людина їсть фрукти і овочі, але отримує мало корисних речовин, через що організм відчуває голод. У цей момент людина переїдає і набирає ненависні кілограми.

Також, коли організм не доотримує вітамінів, тоді людина відчуває голод, дефіцит залізу, йоду та вітамінів. Організм вмикає голод, щоб людина щось з'їла. Однак, якщо постійно їсти порожню їжу з дефіцитом вітамінів, то тільки відбувається набір калорії.

Зазначимо, що не вітаміни є причиною набору ваги, а надмірне споживання калорій.

Як їсти та не набирати вагу

Контроль раціону

Не можна їсти лише фастфуд чи солодощі. Страви мають бути корисними і повноцінними.

Якщо з’ївши повноцінну порцію, людина досі відчуває голод, тоді зачекайте хвилин 15 і почуття насиченості може прийти згодом.

Також десерти варто їсти у контрольованих дозах лише до обіду.

Їжа на ніч

Варто забути про перекуси на ніч. Метаболізм вночі сповільнюється, тому їжа, спожита пізно ввечері, неодмінно відкладеться на фігурі.

Варто дати організмові відпочити та відмовитись від опівнічних перекусів.

Регулярна фізична активність

Організм людини потребує фізичної активності. Щоб задовольнити природнє бажання, не обов’язково купувати абонемент у зал.

Зокрема, можна й самостійно тренуватися вдома під запальну музику та полюбити піші прогулянки.