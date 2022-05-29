Чому не вдається проростити авокадо з кісточки: помилка, яка все псує

Як не можна робити

Як пише Prostoway, плід авокадо, з якого ви взяли кісточку "для розводу", має бути повністю здоровим і стиглим.

Крім того, виймати кісточку треба дуже обережно, щоб не пошкодити зовнішню коричневу оболонку. Тоді паростка чекати не варто.

Візьміть кісточку так, щоб вона дивилася вузькою частиною вгору. Проткніть її кількома зубочистками і розмістіть над ємністю з водою так, щоб нижня частина була занурена в рідину. Після цього поставте ємність на підвіконні.

Міняйте воду раз на п'ять днів. Якщо ви все зробите правильно, паростки з'являться протягом чотирьох тижнів.

Це має виглядати приблизно так:

Чому авокадо такий корисний

Авокадо - найжирніший фрукт, який багатий харчовими волокнами. Вони набухають у воді, що збільшує відчуття ситості і перешкоджає засвоєнню жиру і калорій.

У ньому міститься велика кількість легкозасвоюваних мононенасичених жирів і водночас відсутній холестерин.

Авокадо містить: