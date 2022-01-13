Чому телефон можуть конфіскувати в аеропорту: це може статися з кожним

Під час подорожі телефони часто стають пригоді, адже у них зберігають квитки та документи. Однак, одна помилка може привести до того, що смартфон конфіскують в аеропорту.
Про це пише The Sun.
Так, бувають випадки, коли туристи забувають чи не встигають зарядити свої телефони перед поїздкою.
До того ж працівники служби безпеки аеропорту під час перевірки можуть попросити пасажирів показати чи увімкнені їхні пристрої. Тому, якщо ж якийсь з них буде повністю розрядженим і увімкнути його не вдасться, то ґаджет можуть конфіскувати.
Зазначається, що пасажир, у якого забрали телефон може мати й інші труднощі. Зокрема, у телефоні може міститись деякі документи та підтверджені бронювання готелів. Тому потрібно обов'язково потурбуватися про те, щоб пристрій був заряджений.
Окрім того, часто туристи користуються зарядними пристроями Power Bank. Але не всі знають, що їх можна перевозити лише у ручній поклажі.
Як відомо, Power Bank може загорітися на борту літака, але у салоні це можна швидко помітити та загасити вогонь, а у багажному відділені про пожежу ніхто не дізнається.
Раніше ми повідомляли, яку їжу дозволено брати на борт літака.
Також ми писали, чому в літаку не варто користуватися кишенями на кріслах.