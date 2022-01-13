Чому телефон можуть конфіскувати в аеропорту: це може статися з кожним

Так, бувають випадки, коли туристи забувають чи не встигають зарядити свої телефони перед поїздкою.

Чому можуть забрати телефон

До того ж працівники служби безпеки аеропорту під час перевірки можуть попросити пасажирів показати чи увімкнені їхні пристрої. Тому, якщо ж якийсь з них буде повністю розрядженим і увімкнути його не вдасться, то ґаджет можуть конфіскувати.

Зазначається, що пасажир, у якого забрали телефон може мати й інші труднощі. Зокрема, у телефоні може міститись деякі документи та підтверджені бронювання готелів. Тому потрібно обов'язково потурбуватися про те, щоб пристрій був заряджений.

Чому телефон можуть забрати в аеропорту (freepik)

Окрім того, часто туристи користуються зарядними пристроями Power Bank. Але не всі знають, що їх можна перевозити лише у ручній поклажі.

Як відомо, Power Bank може загорітися на борту літака, але у салоні це можна швидко помітити та загасити вогонь, а у багажному відділені про пожежу ніхто не дізнається.