Чому спати з увімкненим вентилятором шкідливо для здоров'я: важливе пояснення

У спекотну погоду вентилятор здається незамінним. Однак, варто відмовитися від звички спати тоді, коли він працює. Виявляється, таке "охолодження" може негативно вплинути на здоров'я.
Що буде, якщо спати з увімкненим вентилятором - читайте нижче.
Загострення алергії і напади астми
Небезпека використання вентилятора в спеку полягає в тому, що в його лопатях часто накопичується пил, який при включенні пристрою поширюється по всьому будинку.
Зокрема, пил проникає в носові пазухи і дихальні шляхи, що може привести до загострення алергії і нападів астми.
Навантаження на організм
Вентилятор варто використовувати при температурі не вище 30 градусів тепла. Все тому, що коли повітря прогрівається до +35, то вентилятор лише збільшує навантаження на організм.
Прямо спрямовані на людину потоки гарячого повітря сприяють появі підвищеного потовиділення, яке викликає зневоднення організму. Також у такому стані людина відчуває симптоми, що нагадують тепловий удар: головний біль, запаморочення, сильну спрагу, слабкість та нудоту.
Сухість шкіри
Вентилятори сушать повітря і це негативно відбивається на стані шкіри і слизових оболонок очей. У людей з'являються відчуття сухості шкіри. Потоки повітря висушують носові пазухи, провокуючи закладеність і навіть головні болі.
Від потоків повітря шкіра може пересохнути, що надалі може привести до лущення та інших проблем.
Судоми
Якщо вентилятор працює під час сну, то він здатний викликати появу у сплячої людини ознобу, напруги в м'язах і судоми. Такоє є ризик застудити голову і шию, зіткнутися з болями у вухах.
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