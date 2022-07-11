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Чому спати з увімкненим вентилятором шкідливо для здоров'я: важливе пояснення

Чому не можна спати з увімненим вентилятором (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У спекотну погоду вентилятор здається незамінним. Однак, варто відмовитися від звички спати тоді, коли він працює. Виявляється, таке "охолодження" може негативно вплинути на здоров'я.

Що буде, якщо спати з увімкненим вентилятором - читайте нижче.

Загострення алергії і напади астми

Небезпека використання вентилятора в спеку полягає в тому, що в його лопатях часто накопичується пил, який при включенні пристрою поширюється по всьому будинку.

Зокрема, пил проникає в носові пазухи і дихальні шляхи, що може привести до загострення алергії і нападів астми.

Навантаження на організм

Вентилятор варто використовувати при температурі не вище 30 градусів тепла. Все тому, що коли повітря прогрівається до +35, то вентилятор лише збільшує навантаження на організм.

Прямо спрямовані на людину потоки гарячого повітря сприяють появі підвищеного потовиділення, яке викликає зневоднення організму. Також у такому стані людина відчуває симптоми, що нагадують тепловий удар: головний біль, запаморочення, сильну спрагу, слабкість та нудоту.

Сухість шкіри

Вентилятори сушать повітря і це негативно відбивається на стані шкіри і слизових оболонок очей. У людей з'являються відчуття сухості шкіри. Потоки повітря висушують носові пазухи, провокуючи закладеність і навіть головні болі.

Від потоків повітря шкіра може пересохнути, що надалі може привести до лущення та інших проблем.

Судоми

Якщо вентилятор працює під час сну, то він здатний викликати появу у сплячої людини ознобу, напруги в м'язах і судоми. Такоє є ризик застудити голову і шию, зіткнутися з болями у вухах.

Раніше ми повідомляли, як охолодити будинок в спеку без кондиціонера.

Також ми писали, чому кондеціонер в квартирі не холодить.

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