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Чому не створюється Е-лікарняний і як дізнатися про оплату: поради від Мінсоцполітики

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Четвер 04 листопада 2021 22:37
Чому не створюється Е-лікарняний і як дізнатися про оплату: поради від Мінсоцполітики Колаж РБК-Україна: у Мінсоцполітики розповіли про Е-лікарняні та дали корисні поради
Автор: Володимир Костирін

В Україні електронні лікарняні почали діяти з жовтня, і до цього часу вже було створено майже 3 мільйони медичних висновків. При цьому у деяких громадян виникають питання щодо нововведення і процедури їх оплати, а деякі стикаються з технічними проблемами при створенні документа.

Роз'яснення та відповіді на поширені запитання про Е-лікарняні дали в прес-службі Міністерства соціальної політики України.

Не приходить СМС про створення Е-лікарняного

Для пацієнтів, яких було ідентифіковано як застрахованих осіб, створення електронного лікарняного відбувається автоматично.

Повідомлення надходить на номер телефону, проте СМСка може не прийти. Але не варто переживати - це ще не свідчить про те, що лікарняний не створений.

У міністерстві пояснили, що це може бути пов'язано з не вказаним номером телефону в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду.

Слід авторизуватися на сайті portal.pfu.gov.ua за допомогою цифрового підпису або BankId та перевірити, чи створений Е-лікарняний. Там же можна оновити контакти і дозволити відправляти вам повідомлення.

Якщо Е-лікарняний не створений

Найчастіше помилки при створенні електронних лікарняних пов'язані з ідентифікаційними даними.

Так, інформація про пацієнта завантажується з реєстру пацієнтів у медичний висновок автоматично і співпадає з даними, зазначеними у декларації із сімейним лікарем. Якщо інформація про пацієнта в декларації не збігаються з даними в реєстрі застрахованих осіб - Е-лікарняний не буде створений.

Зазвичай такі помилки пов'язані із застарілою інформацією, яка не була своєчасно оновлена. Рекомендується ретельно перевіряти всі дані й за необхідності вносити корективи, щоб розв'язати проблему.

Ще одна причина, за якою Е-лікарняний може не бути сформований - відсутність інформації про трудові відносини або її недостовірність.

У такому випадку роботодавець повинен надати відповідний податковий звіт, його уточнення або повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Як дізнатися, коли оплатять Е-лікарняний

Це можна зробити онлайн: інформація про стан фінансування лікарняних і декретних допомог щоденно оновлюється у Telegram-каналі https://t.me/socialfund.

Перші 5 днів страхового випадку оплачує роботодавець, а решту - аж до одужання - фінансує Фонд соцстрахування (за винятком допомоги по вагітності та пологах та догляду за хворими дітьми, які оплачуються Фондом з першого дня).

Щоб дізнатися дату фінансування, потрібно знати точну дату подання роботодавцем заяви-розрахунку за Е-лікарняним.

Також уточнити дату можна у відділенні Фонду: для цього в кожному обласному управлінні створені окремі гарячі лінії, дізнатися які можна за цим лінком http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/ru/publish/article/968493.

Раніше ми публікували алгоритм дій, як отримати або закрити електронний лікарняний.

Додамо також, перед цим у Фонді соцстрахування України пояснили, як проводитимуть виплати за електронним лікарняним.

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