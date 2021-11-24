Чому ви не зможете? Українські полярники долучилися до марафону проти російської агресії

Зазначається, що навіть така дистанція була непростою, адже полярникам, які залишилися на станції на зимівлю, доводилося бігти по нерівній слизькій поверхні, так званій "пінгвінячій трасі".

Вісім учасників забігу замість стартових номерів використовували листи з шокуючими даними - цифрами про війну. Наприклад, що 3,4 мільйона людей на сході України потребують безперервної гуманітарної допомоги...

"Попри те, що ми перебуваємо на краю світу, ми не на мить не забуваємо, що в Україні триває війна. І хочемо нагадати усім небайдужим про лихо, яке спіткало нашу країну", - зазначили учасники антарктичної експедиції.

Також українські полярники закликали всіх бажаючих долучатися до марафону - адже "якщо до нього змогли приєднатися навіть зимівники в Антарктиді, то чому ви не зможете?"

Полярники зі станції "Академік Вернадський" приєдналися до марафону, щоб нагадати світові про російську агресію на українському Донбасі (фото: Оксана Савенко і Ярослав Дозоров / facebook.com/AntarcticCenter)

Як почався марафон

Забіг "Марафон, який ніхто не хоче бігти" стартував у селищі Нью-Йорк Донецької області, за кілометр від лінії фронту.

Цей проект був створений, щоб нагадати світові про військову агресію Росії проти України та війну на Донбасі.

Почали забіг 7 листопада п'ять українців: військовий, волонтер, медик, військовий журналіст і переселенка, і зараз до акції долучилися понад 35 тисяч людей з різних куточків України та світу. Акція триватиме, поки бігуни з усього світу будуть готові бігти.

Для участі в такому марафоні будь-який бажаючий може завантажити і надрукувати стартовий набір, розміщений на сайті проекту marathonnoonewantstorun.org, і пробігти з ним в будь-якій точці світу.

Українські полярники долучилися до "Марафону, який ніхто не хоче бігти"(фото: Оксана Савенко / facebook.com/AntarcticCenter)