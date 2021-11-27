Чому старшим людям потрібно пити каву: відповідь вас здивує

Фахівці хотіли з'ясувати чи впливає звичне споживання кави, на швидкість зниження когнітивних функцій.

За словами автора дослідження Саманти Гарднер, кава містить біологічні активні сполуки, включаючи кофеїн, хлорогенну кислоту, поліфеноли та невелику кількість вітамінів та мінералів.

Як кава впливає на організм

Зокрема з'ясували, що кава позитивно впливає інсульт, серцеву недостатність, рак, діабет та хворобу Паркінсона.

Окрім того, вчені довели зв'язок між споживанням кави та кількома важливими маркерами, пов'язаними з хворобою Альцгеймера.

Гарднер розповіла, якщо звична маса кави в одній чашці 240 г, то збільшення споживання з однієї до двох чашок на день знижує погіршення когнітивних функцій на 8% через 18 місяців.

Зазначається, що вживання більшої кількості кави дало позитивні результати щодо когнітивної функції, яка включає планування, самоконтроль та увагу.