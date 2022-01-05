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Чому помідори не можна зберігати в холодильнику: про це мало хто знає

Автор: Тетяна Самарук

Вчені розповіли, чи можна зберігати помідори в холодильнику. Зокрема, вони заявили, що холод дійсно псує томати.

Про це повідомляє 5minutecrafts.

Так, всі хочуть зберегти помідори свіжими якомога довше після покупки. Однак, не усі знають, як це зробити.

Чому помідори не можна зберігати в холодильнику

Зазначається, що група вчених вивчила понад 25 000 генів різних видів томатів. Їх охолоджували при 5°C протягом 1, 3 і 7 днів, а потім залишали ще на 1 добу при кімнатній температурі. До того ж один день охолодження не мав значного впливу на помідори, але тривалі періоди пригнічували гени.

Виявилося, що помідори, які зберігалися в холодильнику, були менш смачними.

Чому помідори не можна зберігати в холодильнику (5minutecrafts)

Де зберігати помідори

Ідеальна температура для зберігання томатів 16,7 – 20°C. Важливо не класти помідори один на одного. Краще тримати їх поруч, щоб запобігти швидкому гниттю.

Попри те, що зберігання в холодильнику шкодить помідорам, все ж можна повернути старий смак.

Чому помідори не можна зберігати в холодильнику (5minutecrafts)

Важливо не їсти помідори, як тільки дістанете з холодильника. Їм потрібно дати полежати, поки вони не стануть кімнатної температури. Зокрема, процес нагрівання частково відновить смак.

Раніше ми повідомляли, що лікар назвала овочі, які краще їсти сирими.

Також ми називали лайфхаки, які допоможуть довше зберігати продукти вдома.

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