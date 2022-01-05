Чому помідори не можна зберігати в холодильнику: про це мало хто знає

Так, всі хочуть зберегти помідори свіжими якомога довше після покупки. Однак, не усі знають, як це зробити.

Чому помідори не можна зберігати в холодильнику

Зазначається, що група вчених вивчила понад 25 000 генів різних видів томатів. Їх охолоджували при 5°C протягом 1, 3 і 7 днів, а потім залишали ще на 1 добу при кімнатній температурі. До того ж один день охолодження не мав значного впливу на помідори, але тривалі періоди пригнічували гени.

Виявилося, що помідори, які зберігалися в холодильнику, були менш смачними.

Чому помідори не можна зберігати в холодильнику (5minutecrafts)

Де зберігати помідори

Ідеальна температура для зберігання томатів 16,7 – 20°C. Важливо не класти помідори один на одного. Краще тримати їх поруч, щоб запобігти швидкому гниттю.

Попри те, що зберігання в холодильнику шкодить помідорам, все ж можна повернути старий смак.

Чому помідори не можна зберігати в холодильнику (5minutecrafts)

Важливо не їсти помідори, як тільки дістанете з холодильника. Їм потрібно дати полежати, поки вони не стануть кімнатної температури. Зокрема, процес нагрівання частково відновить смак.