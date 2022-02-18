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Чому потрібно спати на лівому боці: вчені дали точну відповідь

Автор: Тетяна Самарук

Вчені провели дослідження аби з'ясували, яка поза для сну сприяє на виникнення нічного гастроезофагеального рефлюксу. Експерти дійшли висновку, що найбезпечніша поза – на лівому боці.

Про це пише LWW.

Що дослідили вчені

За словами лікарів, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) широко поширена у всьому світі, а в країнах, що розвиваються, з кожним роком хворих стає все більше.

Серед основних симптомів - печія, гикавка, блювання, відчуття кислоти в роті, відрижка кислим та біль. Також серйозно погіршують якість життя.

Зазначається, що хвороба виникає через регулярне закидання (рефлюксу) кислотного вмісту шлунка в стравохід і пошкодження нижніх відділів стравоходу під впливом соляної кислоти та ферментів.

Чому потрібно спати на лівому боці (freepik)

Вчені стверджують, що 80% пацієнтів з ГЕРХ відчувають такі симптоми саме вночі, і це негативно позначається на якості сну.

Сон на лівому боці полегшує симптоми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. Це все пов'язано з меншим впливом кислоти на стравохід і швидшим виведенням її зі стравоходу. В експерименті брали участь 57 пацієнтів із гастроезофагеальним рефлюксом.

Вчені виявили, що у порівнянні з положенням на правому боці та положенням на спині час впливу кислоти на лівому боці був значно меншим. До того ж час виведення кислоти зі стравоходу в положенні на лівому боці був набагато меншим у порівнянні з положеннями на спині та на правому боці.

Раніше ми повідомляли, що експерти назвали 2 продукти, які допоможуть заснути за лічені хвилини.

Також ми писали, що вчені розповіли, як скинути зайві кілограми за допомогою сну.

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