Сезон малини в Україні: скільки коштують ягоди і який урожай

Малина (фото: canva.com)

На вартість малини в 2020 році вплинули погодні умови

Малина в Україні у 2020 році до початку сезону коштувала 230-260 гривень за кілограм на дрібному опті. При цьому вартість імпортної малини була ще вище – від 500 до 900 гривень за кілограм. Зараз ціни трохи пішли на спад, але коли будуть мінімальні ціни та чи варто їх чекати – читайте нижче.

Традиційно початком сезону малини вважається другий тиждень липня. Вже зараз на прилавках можна спостерігати поступове зниження цін на ягоду. Попри прохолодну весну і безліч проблем із заморозками та іншими несприятливими погодними умовами, сезон збирання ранніх сортів малини почався лише з невеликою затримкою, повідомляє EastFruit.

"Поки що партії малини, що надходить у продаж, дуже малооб'ємні, хоча попит на малину з боку оптових покупців вже знаходиться на належному рівні. Тому, попри порівняно високу ціну, малина продається відмінно. Середня дрібнооптова ціна на українську малину в південних регіонах країни зараз складає 230-260 грн/кг (8,6-9,7 $/кг). При цьому імпортна малина коштує в середньому в три рази дорожче — близько 28 $/кг", — повідомляють аналітики.

Минулого року перші партії української малини відкритого грунту продавалися значно дешевше. Дрібнооптові ціни на малину в першій половині червня 2019 року формувалися на рівні, близькому до 100 грн/кг, тобто були у 2,5 раза нижче, ніж у 2020 році.

На поточний момент вартість малини на ринках варіюється від 90 до 190 гривень за кілограм. За даними аналізу цін в популярних мережах супермаркетів в Україні вартість малини на поточний момент становить приблизно близька 130-260 гривень. Експерти відзначають, що наразі ціни практично на всі види ягід, які продаються на ринку України, істотно вище, ніж у 2019 році.

Варто відзначити, що на думку експертів вартість малини в цьому році не досягне тих самих показників, що і минулого року в цей же період. Вплинули на вартість переважно погодні умови – суха зима і рясні, руйнівні зливи.

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