Чому ночами німіють руки, і коли з цим потрібно бігти до лікаря

Лікарі пояснили, чому руки можуть німіти ночами. Що з цим можна зробити і в яких випадках необхідно звертатися за медичною консультацією?
Про це пише Rsute.
Людина втрачає чутливість однієї або двох кінцівок. Це може супроводжуватися печінням, поколюванням, "повзанням мурашок". Називається таке явище - парестезія, і виникає воно найчастіше вночі або відразу ж після пробудження.
Якщо подібне пов'язано із зовнішніми причинами, наприклад, зниженням температури, і трапляється рідко, - це не привід для занепокоєння.
Але в разі, якщо оніміння відбувається регулярно, потрібно звертатися до лікаря. Особливо якщо до оніміння приєднуються неясність свідомості, мови, слабкість в руці.
Причиною оніміння рук, є порушення кровообігу або здавлювання нервів. Разом з онімінням можуть проявлятися і інші симптоми:
Оніміння може виникати внаслідок:
Виключіть можливі зовнішні причини виникнення оніміння, подбайте про комфорт сну (змініть подушку, матрац, купіть зручну піжаму).
Якщо ж це не допомагає, зверніться за консультацією до терапевта, а також до невропатолога. Медики допоможуть знайти причину оніміння і призначити лікування.
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