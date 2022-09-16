Чому не можна спати в шкарпетках: що кажуть лікарі та народні прикмети

Чому спати в шкарпетках шкідливо

Сон у шкарпетках може порушити кровообіг – за умови, що у шкарпетках є гумка. Ефект стискання може спричинити порушення кровообігу і це підвищить ризик утворення згустків крові та тромбозу.

Крім того, здавлювання може впливати на нервову систему і створювати напругу та дискомфорт. А отже, сон буде напруженим і не якісним.

Сон у шкарпетках із матеріалу, які не дуже підходять шкірі, може спричинити подразнення шкіри або навіть алергічну реакцію.

Ще однією причиною медики називають проблему з гігієною - якщо ногам буде спекотно, то можливе скупчення вологи у складках шкіри й це може підвищити ризик розвитку грибкових інфекцій.

Шкарпетки зберігають ноги в теплі й, якщо зверху накрити теплою ковдрою – буде подвійний захист. Але таке утеплення може спричинити перегрів та підвищити температуру тіла. А для людського організму для нормального сну характерне саме деяке зниження температури. Тому медики не радять спати у шкарпетках.

Чому спати в шкарпетках корисно

За словами вчених, люди, які зігрівають ноги перед сном, засинають набагато швидше та якісніше. Тепло в ногах допомагає розширенню судин і людина зігрівається. Внутрішня температура при цьому знижується. Мозок при цьому процесі отримує сигнал, що настав час спати.

Правильне регулювання температури допомагає нормалізувати сон, робить його більш глибоким, довгим та якісним. Люди, які комфортно сплять ночами, вранці прокидаються бадьорішими.

А вчені з Університету Гронінгена в Нідерландах провели у 2005 році цікавий експеримент із використанням шкарпеток. Жінок розділили на дві групи – одна займалася сексом у шкарпетках, друга – без. Виявилося, що у 80% учасниць із першої групи відчуття були яскравішими.

Вночі допомагають дбати про ваші ноги - перед сном можна нанести на п'яти крем і зверху вдягнути шкарпетки. Буквально через пару ночей ваші ніжки стануть чарівними та м'якими.

Крім того, у китайській медицині впевнені, що шкарпетки вночі сприяють відновленню енергії та гарному настрою. Вважається, що холод витягує енергію вночі, а теплі шкарпетки наповнюють теплом, не випускають цю енергію та покращують кровообіг.

Ну і насамкінець - народні прикмети

Наші бабусі вважали, що спати в шкарпетках – погана прикмета. Нібито така звичка веде до скандалів та сварок у родині. Вважалося, що саме через п'яти виходить весь негатив, який був накопичений за день.

А шкарпетки закривають вихід цьому негативу, і він накопичується всередині організму і починає його отруювати.

Загалом, спати в шкарпетках - вирішувати лише вам. Однак тепер ви зможете враховувати усі важливі фактори.