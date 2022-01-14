Чому не можна залишати мокрі речі в пральній машині: наслідки можуть бути плачевні

Практично у кожного з нас є така історія в житті, де ми закинули речі в пральну машину і забули їх витягнути після закінчення циклу. І вологий одяг пролежав там як мінімум одну ніч.
Чому цього робити не можна і до яких сумних наслідків це може призвести, розповіли в Meta.
На перший погляд, така ситуація здається невинною дрібницею. Але насправді залишати мокрі речі в пральній машині надовго дуже небезпечно.
Білизну потрібно розвішувати практично відразу після прання і не залишати її на тривалий час в барабані пральної машини.
Звичка залишати білизну в машинці надовго може істотно скоротити термін її експлуатації.
Якщо мокрі речі пролежали в пральній машині довго, то на барабані швидко утворюються цвіль і бактерії. І він буде постійно вологим.
Ці фактори призводять до того, що пральна машина починає частіше ламатися і ви будете витрачати набагато більше коштів на ремонт техніки.
Крім того, буквально за одну ніч може з'явитися неприємний запах з барабана, який вивести потім буде дуже складно.
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