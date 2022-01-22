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Чому не можна дарувати свічки і заносити їх в будинок: ці прикмети віщують неприємності

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Субота 22 січня 2022 18:21
Чому не можна дарувати свічки і заносити їх в будинок: ці прикмети віщують неприємності Фото: Найвірніші прикмети про свічки (freepik.com)
Автор: Styler

Свічки є дуже сильним енергетичним предметом. З їх допомогою ворожать, звільняють від негативу в будинку і відлякують нещастя. Але свічки можуть нести й неприємності.

Які прикмети про свічки існували в старовину, і вони актуальні досі – читайте в матеріалі нижче.

Приймати свічку в подарунок можна тільки від тих людей, які вам щиро бажають добра. Також можна дарувати свічки, які виготовлені не з воску. В інших випадках така свічка може принести біду.

Якщо свічка коптить, тріщить, гасне без причини, неприємно пахне – її потрібно негайно загасити, винести з дому і закопати в землю. Не виключено, що така свічка заговорена на неприємності.

Якщо свічка в будинку горить ясно і без перебоїв - чекайте приємних новин і спокійного життя.

Не можна запалювати одну свічку від іншої, особливо якщо їх багато – це обіцяє бідність.

Не можна самостійно задувати свічки або плювати на них. Свічки потрібно гасити пальцями або спеціальними ковпачками. Особливо це стосується свічок, які стоять біля ікон.

Гасити свічки самостійно дозволяється тільки на тортах в День народження.

Не можна піднімати з землі приносити додому свічки, які ви знайшли на вулиці. Вони могли використовуватися в різних обрядах і не просто так опинилися на вулиці. Краще до них навіть не торкатися.

Будьте обережні з різнокольоровими свічками. Не використовуйте чорні - вони притягують негативну енергію.

Якщо свічка без причини згасла або впала – чекайте неприємні або несподівані звістки.

Якщо свічка випадково впала з рук молодої дівчини – до швидкого весілля.

Коли в будинок приходять нові люди, ставте на стіл свічку. Вона підкаже, яка енергія у нової людини.

Якщо від свічки з'явилася іскра - чекайте сердитого гостя.

Свічка горить синім полум'ям - до біди.

Як очистити енергетику в будинку за допомогою свічки

Наведіть у квартирі порядок і відкрийте вхідні двері. Запаліть нову свічку білого кольору і пройдіть з нею по квартирі. Приділіть особливу увагу кутам, дзеркалам. Після ритуалу відправте в прання весь свій одяг.

Також від негативу допомагають позбутися церковні свічки. Купуйте найдешевші та запаліть їх вдома. Обійдіть всю територію і знайдіть, де свічки горять яскравіше, сильно коптять або більше "плачуть" – там знаходиться негативна енергія.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який посуд і коли дійсно б'ється на щастя.

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