Чому деякі люди не хворіють на COVID-19: вчені здивували поясненням

Зокрема, це так звані клітини пам'яті від попередніх інфекцій, спричинені іншими сезонними коронавірусами, які можуть призвести до застуди. Тому саме вони й захищали від коронавірусу

За словами доцента біомедичних технологій в Університеті Редінга Олександра Едвардса, відповідне дослідження показало новий проміжний результат. Для цього достатньо впливу вірусу, щоб активувати частину імунної системи людини.

Водночас цього недостатньо для прояву симптомів, для виявлення значних рівнів вірусу або встановлення відповіді антитіл.

Дослідник додав, що висновки з цього дослідження можуть мати вирішальне та важливе значення у процесі розробки вакцини від коронавірусу іншого типу.

Головне завдання Т-клітин - виявляти і знешкоджувати збудник, які потрапили до клітин або знищувати самі інфіковані клітини. Білки на поверхні Т-клітин з'єднуються з білками на поверхні непрошених гостей в організмі, руйнуючи їх таким чином.

Також з віком відбувається зменшення Т-клітин, тому літні люди набагато важче переносять Covid-19.