Почему некоторые люди не болеют COVID-19: ученые удивили объяснением

В частности, это так называемые клетки памяти от предыдущих инфекций, вызванные другими сезонными коронавирусами, которые могут привести к простуде. Поэтому именно они и защищали от коронавируса.

По словам доцента биомедицинских технологий в Университете Рединга Александра Эдвардса, соответствующее исследование показало новый промежуточный результат. Для этого достаточно влияния вируса, чтобы активировать часть иммунной системы человека.

В то же время этого недостаточно для проявления симптомов, для выявления значительных уровней вируса или установления ответа антител.

Исследователь добавил, что выводы этого исследования могут иметь решающее и важное значение в процессе разработки вакцины от коронавируса другого типа.

Главная задача Т-клеток - выявлять и обезвреживать возбудитель, которые попали в клетки или уничтожать сами инфицированные клетки. Белки на поверхности Т-клеток соединяются с белками на поверхности непрошеных гостей в организме, разрушая их таким образом.

Также с возрастом происходит уменьшение Т-клеток, поэтому пожилые люди гораздо тяжелее переносят Covid-19.